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05 Aralık 2017 Salı
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    • Özel öğrenciler özel sergi

    3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Cumhuriyet Ortaokulu Özel Eğitim Sınıfı “Benim Özel Dünyam” adlı resim sergisini hazırladı.

    05 Aralık 2017 Salı 12:19
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    Özel öğrenciler özel sergi

    Haber: Ceylan Beykoz

    Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezinde açılışı yapılan resim sergisine Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı Emine Davarcıoğlu, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Milli Eğitim Şube Müdürleri Saniye Yurtsever ve Yücel Taşdemir, Boluspor başkanı Necip Çarıkçı, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.

    “ENGELLİ OLMAK HİÇ KİMSENİN TERCİHİ DEĞİLDİR”

    Okul Müdürü Hüseyin Yılmaz yaptığı konuşmada, “Engelli olmak hiç kimsenin tercihi değildir. Toplum olarak tüm insanları olduğu gibi kabullenmek insan olmamızın gereğidir. Engelli bireylerin topluma kazandırılması ve yaşam kalitelerinin arttırılması çok önemlidir. Engelli bireyleri üreten ve kendine yeten bireyler haline getirmek ana amacımız olmalıdır. Eğitim alan bireyler toplumla bütünleşme noktasında ilerleme kaydetmektedir. Okulumuz özel eğitim sınıflarında eğitim gören öğrencilerimiz yetenek ve becerilerini bu sergide ortaya koymuştur. Emeği geçen tüm öğretmen ve velilerimizi tebrik ederim.” dedi. Sergi açılışından önce Cumhuriyet Ortaokulu özel eğitim sınıfı öğrencilerinin “Aşuk ile Maşuk” adlı dans gösterisi sunumu davetliler tarafından ilgiyle izlendi.  Sergi açılışında konuşan Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, “Toplumumuzun %12’si engelli bireylerden oluşuyor. Her birimiz de engelli adayıyız. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde engelli yaşam merkezi sistemini hayata geçireceğiz. Bu çalışmalarda emeği geçenleri kutluyorum.” İfadelerini kullandı. Açılışın ardından davetliler, Cumhuriyet Ortaokulu özel Eğitim sınıfı öğrencilerinin resimlerinden ve askerlere göndermek için diktiği boyunluklardan oluşan sergiyi gezdiler.

    Anahtar Kelimeler: 3, Aralık, Dünya, Engelliler, Günü

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