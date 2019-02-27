Özel öğrencilerden anaokulu ziyareti

Haber: Gönül Olutürk

Sarıcalar Özel Eğitim Uygulama Okulu 3. Kademe öğrencileri sosyal etkinlik kapsamında Vilayetler Hizmet Birliği Anaokuluna ziyarette bulundu. Yapılan ziyarette engelli öğrencilerin miniklerle buluşması renkli görüntüler oluşturdu. Öğrenciler birlikte keçeden çerçeve yaptı. Down sendromlu Burhan Albuz'un yaptığı XL isimli gösteriye minikler alkışlarla eşlik etti. Hem minikler de engellilere karşı olumlu tutum ve farkındalık oluşturmak hem de engelli öğrencilerin kendinden küçük çocuklarla nasıl zaman geçirdiklerini onlara yaklaşımlarını görmek adına yapılan etkinlikte birlikte pastadaki mumları üfleyen öğrencilerin mutlulukları gözlerinden okundu.