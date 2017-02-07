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3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda düzenlenen etkinlikte yer alan Büyük Berk Özel Eğitim Mesleki Eğitim Merkezi öğrencilerinden Hamza Cengiz ile Muhittin Sarıyıldız isimli iki arkadaş, etkinliklerine gelerek kendilerini yalnız bırakmayan Bolu Valisi Aydın Baruş’a teşekkür ziyaretinde bulunmak için Bolu Valiliğine geldi.

Bu sürpriz ziyaretten dolayı memnun olan Vali Baruş, iki arkadaşı makamında ağırladı. Okulda vakitlerinin nasıl geçtiğini sorarak onlarla sohbet eden Vali Baruş, öğrencilere çeşitli hediyeler de verdi.