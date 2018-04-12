Haber: Semih Baykal

Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezine 10 Nisan Polis Haftası nedeniyle ziyaretler devam ediyor. Polis merkezinin bu seferki ziyaretçileri Gündoğan Özel Eğitim Rehabilitasyon Merkezi öğrencileri oldu. Öğrencilerle tek tek ilgilenen Bahçelievler İzzet Baysal Polis Merkezi Amiri Ali Çalışkan, polisin görevleri hakkında öğrencileri bilgilendirdi ve güzel kalpli öğrencileri ekip otolarına bindirerek hatıra olsun diye ekip göreni yapmalarını sağladı. Öğrencilerde, kendi el emekleri ile yapmış oldukları Türk Bayrağını Amir Ali Çalışkan’a hediye etti. Çalışkan’da öğrencilere İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan tarafından hazırlatılan hediyeleri takdim ederek polis merkezimizden uğurladı.