Haber: S. Özge yücel

Anahtarlık yapımı, duvar süsü, sulu boya resim, ahşap boyama, hediyelik eşya yapımı ve daha birçok alanda yaz dönemi boyunca eğitim alan öğrenciler, kursların bitimiyle ürettikleri eserleri sergiye çıkardı.

Bolu Belediyesi Ressam Mehmet Yücetürk Sanat Merkezi’nde açılışı yapılan sergiye Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkan Yardımcısı İhsan Ağcan, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bekir Koçyiğit, Bolu Kent Konseyi Başkanı Refik Özçelik, veliler, öğrenciler ve davetliler katıldı.

Sergi açılışının ardından stantları gezen davetliler, öğrencilerin el emeği göz nuru eserlerini ilgiyle incelerken eserlerin hikayelerini öğrencilerden dinledi.







