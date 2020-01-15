Özel öğrencilere özel etkinlik

Haber: Aysun Beykoz

Etkinlikte Bolu Bilim ve Sanat Merkezi sanat biriminin hazırlamış olduğu ‘Modeller ile deyimler’ ve Türkçe biriminin hazırladığı ‘Hacivat ile Karagöz’ oyunu Büyük Berk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından ilgi ile izlendi.

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğüne bağlı Bolu Bilim ve Sanat Merkezi ile Büyük Berk Özel Eğitim Meslek Okulu arasındaki kardeş okul uygulaması kapsamında Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından Büyük Berk Özel Eğitim Meslek Okulunda bir etkinlik düzenlendi.

Etkinlikte Bolu Bilim ve Sanat Merkezi sanat biriminin hazırlamış olduğu ‘Modeller ile deyimler’ ve Türkçe biriminin hazırladığı ‘Hacivat ile Karagöz’ oyunu Büyük Berk Özel Eğitim Meslek Okulu öğrencileri tarafından ilgi ile izlendi. Programa Bolu Bilim ve Sanat Merkezi müdürü Dr. Ferdi Kılıç, Türkçe Öğretmeni Taşkın Soysal, Görsel Sanatlar öğretmeni Ayşe Çevirgen Sosyal Bilgiler öğretmeni Seray Altunöz ile birlikte Bolu Bilim ve Sanat Merkezi öğrencileri katıldı. Program sonunda Büyük Berk Özel Eğitim Meslek Okulu yöneticileri ve öğretmenleri ile birlikte öğrencileri hazırlanan etkinlik için Bolu Bilim ve Sanat Merkezine teşekkür ettiler.