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Milli Eğitim Müdürlüğü Toplantı Salonunda yapılan toplantıyla özel öğretimden sorumlu Şube Müdürü Muvafık Kılıç başkanlığında ilimizde öğrencilere barınma hizmeti sunan yurt ve pansiyon temsilcilerinin katılımıyla "Özel Öğrenci Barınma Hizmetleri Yönetmeliği" anlatıldı. Toplantıda Şube Müdürü Muvafık Kılıç, yönetmelik hakkında genel bilgilendirme konuşması yaptıktan sonra yönetmenliğin detaylarını yurt ve pansiyon temsilcilerine slayt gösterimiyle anlattı. Millî Eğitim Bakanlığının yeni düzenlemesiyle, öğrencilere yönelik barınma hizmeti verecek kurum binaları, her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği açısından ilgili kurum ve kuruluşlarca kontrol edilecek.

Barınma hizmeti verecek kurumlardan ortaokul ve imam-hatip ortaokulu öğrencilerine sadece öğrenci yurtlarında, ortaöğrenim öğrencilerine ise öğrenci yurt ve pansiyonlarında barınma hizmeti sunulmasını öngören yönetmelik, yükseköğrenim öğrencileri için yurt, pansiyon, stüdyo daire ve apart şeklinde 4 kurum türünde de hizmet verilebilmesini hüküm altına alıyor.

Ortaokul, imam-hatip ortaokulu ve ortaöğrenim öğrencilerine hizmet verecek kurumlar müstakil binalarda, yükseköğrenim öğrencilerine barınma hizmeti verecek kurumlar ise bağımsız girişi bulunan bir binada veya etrafı ihata duvarıyla çevrili ortak bir taşınmazın üzerinde bulunan ve tamamı kuruma ait birden fazla binada açılabilecek.

Yönetmelikte yükseköğrenim öğrencilerine hizmet veren kurumlar da dahil yurt ve pansiyonlarda açık veya kapalı alkollü içki satılan yerlere en az 100 metre uzaklıkta bulunma şartı getirildi. Apart ve stüdyo daireler için ise bu gibi yerlerle aynı binada bulunmamak yeterli görüldü. Tüm kurumların bina ve bahçelerinde baz istasyonları bulunması da yine yeni düzenlemede yasaklandı. Yönetmelikte aynı zamanda bina güvenliği noktasında da oldukça hassas ve sıkı kurallar öngörüldü. Buna göre, barınma hizmeti verecek kurum binaları her yıl öğretim yılı başlamadan önce yangın güvenliği, elektrik tesisat güvenliği, ısınma sistemi güvenliği, su ve gaz tesisatı güvenliği hususlarında ilgili kurum ve kuruluşlara kontrol ettirilecek.

Yeni düzenlemeye göre, öğrenci barınma hizmeti verecek binaların iç ve dış duvarları ile tavan döşemelerinde ahşap ve yanma özelliği yüksek malzemelerden yapılmış giydirmeler kullanılamayacak. Yangın merdivenleri ve kaçış yollarının, acil çıkış kapılarının, ikaz ve otomatik söndürme sistemlerinin nitelikleri de yönetmelikte ayrıca detaylandırıldı.