​​​​​​​Özel okullarda KDV indirimi

Haber: Erdal Tanrıverdi

Özel okullarda KDV yüzde 1'e düşürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzaladığı karar Resmi Gazete'de yayımlandı. Böylece salgın döneminde genel anlamda özel sektöre verilen desteklerin devamı mahiyetinde üniversiteler de dâhil olmak üzere eğitim-öğretim dönemi başlamadan önce bu alanda faaliyette bulunan mükelleflerin KDV oranları indirilerek, aradaki farkın velilere olumlu yansıması amaçlandı. Kararda ‘’Üniversite ve yüksekokullar ile 5580 sayılı Özel Öğretim Kurumları Kanunu, 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ve 573 sayılı Özel Eğitim Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamında 1 Eylül 2020 ila 30 Haziran 2021 tarihleri arasında verilen eğitim ve öğretim hizmetleri için bu kararın birinci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır” denildi.