Özel okullarda takviye kursu

Haber: N. Halid Altundal

Milli Eğitim Bakanlığı Özel Öğretim Kurumları Genel Müdürlüğü tarafından 81 ile takviye kurslarına ilişkin yazı gönderildi. Bakanlık yazısında 2020-2021 eğitim öğretim yılında özel okullarda, 8. ve 12'nci sınıflarında öğrenim gören öğrencilerden isteyenler için 20 Ağustos'tan itibaren takviye kursları açılabileceği bildirildi. Kurslarda maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına ilişkin önlem ve tedbirler ile Eğitim Kurullarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'nda yer alan hususlara dikkat edilmesi gerektiği vurgulandı.

Bakan Ziya Selçuk daha önce yaptığı açıklamada, özel okullarda 12. ve 8. Sınıflar hariç destekleme yetiştirme kursu adı altında yüz yüze eğitime izin verilmeyeceğini, aksi halde cezai müeyyide uygulanacağını belirtmişti.