Haber: Aysun Beykoz

Bolu Valisi Aydın Baruş, Köroğlu İlköğretim ve Ortaöğretim Okuluna giderek burada bir dizi açılış gerçekleştirdi. Bolu Valisi Aydın Baruş’u Milli Eğitim Müdürü Yusuf Cengiz, Kızılay Bolu Şube Sekreteri Vehbi Camgöz, Okul Müdürü Mehmet Özkan ile okul öğretmenleri karşılarken, okulun minik öğrencileri de Vali Baruş’a çiçek takdim ettiler. Çiçek takdiminden sonra Vali Baruş öğrencilerle sohbet etti. Düzenlenen programda açılış konuşmasını yapan Okul Müdürü Mehmet Özkan, Özel Eğitim sınıfına verdikleri destekleri nedeniyle Kızılay Bolu Şubesi’ne teşekkür ederek okul ile ilgili bilgiler aktardı. Program özel eğitim sınıfı öğrencisi Birge Turgut’un ‘Kızılay’ isimli şiiri okuması ile devam etti.Birge Turgut’un ezbere okuduğu şiir katılımcılardan büyük alkış aldı. Daha sonra Kızılay’ın il genelinde düzenlediği şiir yarışmasında birinci olan Köroğlu Ortaokulu öğrencisi Hilal Coşkun da şiirini okudu.

KIZILAY’DAN ÖZEL EĞİTİM SINIFI

Vali Baruş ve beraberindekiler programın devamında, Türk Kızılayı Bolu Şubesi tarafından, bağışçılarının desteği ile tefrişatı yapılan ve özel öğrencilerin eğitim göreceği Özel Eğitim sınıfının açılışını gerçekleştirdi. İçinde 78 parçadan oluşan ve özel eğitim alan öğrencilerin el, zeka ve fiziksel becerilerini artıracak materyallerin bulunduğu sınıfta Vali Baruş, burada eğitim alan öğrencilerle ve aileleriyle sohbet etti. Kızılay Bolu Şube Sekreteri Vehbi Camgöz’den tefrişatı yapılan sınıf ile ilgili bilgiler alan Vali Baruşbu anlamlı bağıştan ötürü Kızılay yetkililerine teşekkür etti.

ÖZEL ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL KONSER

Programın devamında ortaokul öğrencileriile özel eğitim alan öğrenciler katılımcılara konser verdi. Büyük alkış alan konserin ardından ise Kızılay konulu resim sergisi gezildi.

KONUŞAN DUVARLAR VE YAŞAM ALANI SOKAĞI AÇILDI

Diğer bir programda ise, Köroğlu İlkokulu sınıf öğretmenleri olan Sibel Dalman ve Sezen Saldıroğlu’nun öncülük ettiği ‘Konuşan Duvarlar ve Yaşam Alanı Sokağı’nın açılışı gerçekleştirildi. Farkındalık yaratmak ve farkında olan nesiller yetiştirmek amacıyla oluşturulan projede duvarlarda tüm derslere ait bilgiler, Atatürk Köşesi, Türk Büyükleri ve değerler eğitimi dersleri ile ilgili tanıtıcı resim ve bilgiler yer alıyor.

ZEKA VE OYUN ODASI AÇILDI

Vali Baruş ve beraberindekiler daha sonra Okulun sınıf öğretmenleri Çidem Maral Polat, Ülkü Dura ve Müdür Yardımcısı Bilal Bahşi’nin yaptıkları proje sonucu oluşturulan Zeka ve Oyun Odasının açılışını yaptılar. İçerisinde 40 çeşit oyunun olduğu ve tüm ilk kademe öğrencilerinin yararlanacağı sınıfta öğrencilerle sohbet eden Vali Baruş, onların oyunlarını izledi. Oyunları ile ilgili öğrencilere sorularda soran Vali Baruş, daha sonra ise onlarla hatıra fotoğrafı çektirdi. Programın sonunda Bolu Valisi Aydın Baruş yapılan açılışlarda emeği geçen öğretmenlere teşekkür ederek plaket verdi.