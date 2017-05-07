HABER:Esra Öztürk

Özel Ufkum Etüt Merkezi öğrencilerinin gelişimi için yaptığı etkinliklerine ara vermeden devam ediyor. Trafik Haftası dolayısıyla etüt merkezi öğrencilerine uygulamalı trafik eğitimi verildi. Bolu Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ve Bolu Belediyesi Zabıta Müdürlüğü’nden gelen memurlar tarafından Özel Ufkum Etüt Merkezi bahçesinde öğrencilere verilen eğitimlerde çocuklar hem eğlendi hem de trafik kurallarını uygulamalı bir şekilde öğrenme fırsatı buldu.Eğitim sonrasında polis arabası ve zabıta motoruna binerek eğlenmeyi de ihmal etmeyen öğrenciler günü mutlu bir şekilde tamamladılar.