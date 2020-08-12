Özel yetenek sınavı duyurusu yayınladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi(BAİBÜ), Güzel Sanatlar Fakültesi 2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavı (ÖYS) ile ilgili duyuruyu yayınladı. Duyuruda başvuru koşulları ve bölümlerin kontenjanları belirtildi.

Özel Yetenek Sınavı duyusuna göre başvuru koşulları şu şekilde belirlendi: “Adayın Özel Yetenek Sınavına başvurabilmesi için, Yükseköğretim Kurumları Sınavına girmesi ve 2020 TYT sınavından en az 150 ve üzeri puana veya Yükseköğretim Yürütme Kurulu kararı uyarınca ÖSYM Başkanlığı tarafından dönüştürülen 2019 TYT puanına sahip olması (engelli öğrenciler için 100 ve üzeri) gerekir. Adaylar ‘Özel Yetenek Sınavı’ başvuru ve ön kayıt işlemlerini, 24 Ağustos 2020 – 30 Ağustos 2020 tarihleri arasında https://gsfbasvuru.ibu.edu.tr internet adresinden online olarak yapacaklardır. Sınava girmek isteyen aday; bölüm tercihlerini, istenilen bilgi ve belgeleri internet adresinde (https://gsfbasvuru.ibu.edu.tr) bulunan ilgili alanlara yükleyerek Aday Başvuru Belgesini oluşturacaktır. Aday ön kayıt esnasında Geleneksel Türk Sanatları, Müzikoloji, Resim ve Seramik programlarından birisini tercih etmelidir. Adaylar, Portfolyo veya Performans dosyalarında yer alan tüm çalışmaların kendisine ait olduğunu beyan eden Taahhütname ile Portfolyo/Performans dosyalarını/erişim bağlantısını gsfbasvuru@ibu.edu.tr e-posta adresine yükleyerek ön kayıt işlemini gerçekleştirmelidir. Adaylar, e-posta ile gönderecekleri dosyalar için winrar, winzip vb. sıkıştırma/arşivleme programları kullanarak, Video dosyalar (mp4 formatında olmalıdır) ya da 30 MB boyutunu aşan dosyalar için erişim bağlantısı (link) göndermeleri gerekmektedir. Başvuru dosyalarına erişilebildiği ve onaylandığına dair bilgi e-postası adayın e-posta adresine gönderilecektir.

Güzel Sanatlar Fakültesi lisans programlarına başvuru yapan adaylar başvuru esnasında ÖSYM kayıtlarında yer alan bir önceki yıla ilişkin yerleştirme durumu, ortaöğretim başarı puanı, alan öğrencisi olup olmadığı vb. gibi şahsi bilgilerini kontrol etmek ve buna göre ön kayıt yaptırmak zorundadır. Aday; bilgilerde yanlışlık, eksiklik veya uyuşmazlık olması durumunda, bunu ön kayıt tarihleri sona ermeden Dekanlığa yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda doğruluğu teyit edilen belgedeki bilgiler dikkate alınarak Yerleştirme Puanı (YP) hesap edilecektir. Yanlış beyanlardan aday sorumludur. Ön kayıt esnasında yanlış beyanda bulunduğu saptanan adayların Portfolyo veya Performans Dosyaları; dosyaları göndermiş ve değerlendirmeleri yapılmış olsa bile, geçersiz sayılacaktır. Başvuru, bilgi, belge ve portfolyo çalışmalarının eksiksiz olarak kesin kayıt esnasında ibraz edilmesi gerekmektedir.”

Güzel Sanatlar Fakültesi’nde özel yetenek sınavı ile öğrenci alacak bölümlerden Geleneksel Türk Sanatları bölümü 15, Müzikoloji bölümü 30, Resim bölümü 35 ve Seramik bölümü 15 kontenjan açtı.