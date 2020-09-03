Özel yurtlarda değişim zamanı

Haber: N. Halid Altundal

Ülkemizde yüz binlerce üniversite öğrencisine ev sahipliği yapan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, çalışma prensibini artık özel barınma hizmeti veren kurumlarda kalan öğrenciler için de kullanacak. 5 Temmuz 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 7180 sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile Milli Eğitim Bakanlığına bağlı olan özel barınma kurumları Gençlik ve Spor Bakanlığına devredildi. Kanunun 1’inci maddesi ile gerçek ve tüzel kişiler tarafından yemekli ve yemeksiz öğrenci yurtları ve buna benzer kurumların açılması ve işletilmesine izin verilmesi ile bu yurt ve kurumların denetlenmesi görevleri, yükseköğrenim düzeyindeki yurt ve kurumlar için en etkili ve tecrübeli kamu kurumu olan Gençlik ve Spor Bakanlığına verildi. Bu düzenleme ile Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Daire Başkanlığı kuruldu.

Öğrencilerin barınma ihtiyacının yanında düzenlediği sosyal ve kültürel faaliyetlerle de katkı sağlayan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü, faaliyetlerini özel barınma hizmeti veren kurumlarda kalan öğrenciler için de kullanmayı hedefliyor. Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü(KYGM), özel barınma hizmeti veren kurumların hizmet kalitesini arttırmak ve buralarda kalan öğrencilerin yaşam koşullarını daha da iyileştirmek için çalışmalar yapacak. Bu kapsamda hazırlanan Yükseköğrenim Özel Barınma Hizmetleri Yönetmeliği ise 02/07/2020 tarihli ve 31173 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

VAKIF VE DERNEKLERDE KALAN ÖĞRENCİLERE DESTEK

Düzenleme ile Bakanlık yurtlarında barınan öğrencilere sunulan beslenme ve barınma desteğinin yanı sıra vergi muafiyeti tanınan vakıf ve kamu yararına çalışan derneklere ait yurtlarda kalan öğrencilere de destek sağlanacak. Özel Barınma Hizmetleri Daire Başkanlığı, bu değişimle birlikte öğrencilerin daha iyi koşullarda kaliteli barınmalarını sağlamak istiyor. Bunun yanı sıra Başkanlık öğrencilere ekonomik, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sağlayarak maddi ve manevi olarak yaşam kalitesini yükseltmek ve öğrenimlerini kolaylaştırmak amacıyla çalışmalar gerçekleştirecek.

ÖZEL YURTLARA DESTEK Mİ, ENGEL Mİ?

Öte yandan Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü tarafından özel yurtlarda yapmak istediği değişikliklere özel yurt sahiplerinin nasıl tepki vereceği merak konusu. Salgın dolayısıyla üniversitelerin kapatılması ile birlikte zor günler geçiren özel yurt sahipleri, üniversitenin yüz yüze eğitime başlamaması halinde ekonomik olarak çıkmaza gireceklerini belirtiyor. Bu koşullar altında bir de üstüne KYK tarafından dayatılacak değişikliklerin kendilerini daha da zora sokacağını bildiren özel yurt işletmecileri destek bekliyor.