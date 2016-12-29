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    • Özel’den büyük operasyon

    Bolu İl Emniyet Müdürlüğü, görevine yaklaşık bir buçuk ay önce getirilen İbrahim Özel Bolu Teşkilatı içerisinde çok önemli görev değişiklikleri yaptı. Yapılan görev değişiklikleri deprem niteliğinde operasyon olarak algılandı.

    28 Aralık 2016 Çarşamba 23:26
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    Özel’den büyük operasyon

    Özel Haber: Kasım ŞAHİN
    Emniyet Müdürü İbrahim Özel, dün akşam saatlerinde kırmızı düğmeye bastı. Göreve geldiği günden itibaren sadece Özel Kalem Müdürü'nü görevden alan ve Özel Kalem Müdürü olan Emniyet Amirini Bölge Trafik Şube Müdürlüğü'ne gönderen Emniyet Müdürü eski Emniyet Müdürü Mustafa Kızılkaya'nın yakın korumalığını yapan makam korumalarını dahi değiştirmemişti. Emniyet Müdürü Özel, deprem niteliğinde görev değişikliklerine imza attı. Müdür Özel, Emniyet Müdür Yardımcısı Erkan Ünal'ı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevinden aldı. Özel bununla da yetinmeyerek yine Emniyet Müdür Yardımcısı olan İbrahim İzci'den ise Terörle Mücadele'den sorumlu yetkisini alarak Emniyet Teşkilatında şok niteliğinde bir karar almış oldu.

    TUNCAY SANCAK'A BÜYÜK GÖREV
    Meslek hayatına başladığı günden beri büyük başarılara imza atan ve görevini adamı olduğunu yaptığı icraatlarla gösteren teşkilat tarafından çok sevilen 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı Tuncay Sancak'a Emniyet Müdürü İbrahim Özel önemli bir görev verdi. Sancak bu günden itibaren Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Uyuşturucu ile Mücadele Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ayrıca Kıbrıscık İlçeden Sorumlu Şube Müdürlüğü görevine getirildi.

    ERKAN ÜNAL'A ŞOK
    2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı olan ve bugüne kadar 1. Sınıf Emniyet Müdürü olmak için kıdem bekleyen ancak İç İşleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kıdem alamayan Erkan Ünal ise büyük şok yaşadı. Ayrıca Ünal’ın üzerinden Kaçakçılık ve Organize suçlarla Mücadele Şubesi yetkisi de kaldırıldı.

    İZCİ'YE ŞARK GÖREVİ ÇIKMADI
    Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünden sorumlu olan ancak son talimatla bu görevinden alınan şark görevi çıkması beklenen 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcısı İbrahim İzci'ye şark görevi çıkmadı. İzci'den sadece Terör ile Mücadele Şube Müdürlüğü yetkisi elinden alındı.

    KUTLUBALAK DENİZLİ'YE
    Yaklaşık iki buçuk yıldır Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü görevini en iyi şekilde yapan özellikle sendikalar ve sivil toplum örgütleri tarafından yaptığı görevinden dolayı sevilen ayrıca geçtiğimiz yıl 2. Sınıf Emniyet Müdür Yardımcılığı görevine getirilen Osman Kutlubalak kendi isteği üzerine Denizli İl Emniyet Müdürlüğü görevine atandı. Bir diğer atama ise Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Polis Evi'nden sorumlu Serkan Öztürk Ankara Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ve Zekeriya Beyazıt ise Elazığ Emniyet Müdürlüğü'ne atandı.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, İl, Emniyet, Müdürlüğü, Görevine

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