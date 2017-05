Haber; Aysun Beykoz

İl Emniyet Müdürü İbrahim Özel ve eşi her vesile ile vatan uğruna can veren şehitlerimizin ailelerini ziyaret ediyor. En son anneler günü nedeniyle bir ziyaret gerçekleştiren Özel ailesi şehit ailelerini çeşitli hediyeler ile ziyaret ederek bu özel günde yalnız olmadıklarını ve her daim yanlarında olduklarını bildirdiler. Duygu dolu anlar yaşanan ziyaretlerde teşkilat tarafından unutulmayan şehit eşleri ve çocukları yaşadıkları zorluklardan bahsettiler.