Özel’den ‘randevu’ açıklaması

Haber: Ceylan Beykoz

Cumhuriyet Halk Partisi,(CHP) Manisa Milletvekili ve Grup Başkanvekili Özgür Özel, TBMM’de basın toplantısı düzenledi. Gündeme dair çeşitli soruları cevaplandıran CHP Milletvekili Özgür Özel, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan randevu taleplerinin red edilmesine ilişkin de açıklamalarda bulundu. Özel konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede Başkan Tanju Özcan’ın Bolu'ya yatırımlar konusunda randevu istediğini aktardı. Özel, Tanju Özcan’ın AK Partili olmadığı için randevu taleplerinin geri çevrildiğini ileri sürdü. Kendi iktidarları dönemindeki Cumhurbaşkanının, parti rozetini çıkaracağını ve herkese eşit mesafede duracağını belirten Özel, partiye sadakat değil, yönettiği şehre liyakat ilkeleriyle bağlı belediye başkanlarının gelişinde halılar serileceğini söyledi.