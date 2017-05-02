Haber: Kasım ŞAHİN

Muhtarlar Derneği Bolu Şubesi’nde kongre heyecanı yaşandı. Solmaz-Ahmet Baysal Öğretmen evinde gerçekleştirilen kongreye muhtarların yanı sıra Ak Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, CHP Bolu Milletvekili Tanju Özcan, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’la birlikte siyasilerde ilgi gösterdi.

Konuşmaların ardından başkanlığa aday olan Fikret Özen ve Dursun Cantürk’ün listeleri seçime girdi. Yapılan seçim sonrası Fikret Özen’in listesi 83, Dursun Cantürk’ün listesi ise 31 oy aldı. Özen bir kez daha başkan seçilmiş oldu.

Fikret Özen ‘in listesinde Mehmet Baran, Hüseyin Güden, Nuri Özdoğan, Erdal Çetin Kaya, Muhterem Özcan, Nihat Yılmaz, Osman Öztekin, İsmail Gün ve Cengiz Akdoğan yer aldı.