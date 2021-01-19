Özer Özcan eşini kaybetti



Haber:Volkan Yılmaz

İlimizi bürokrat olarak uzun yıllar Ankara ve yurt dışında temsil eden Yeniçağa İlçemizin evladı Özer Özcan’ın eşi Nazire Özcan uzun zamandır kanser tedavisi görüyordu. Tedavi gördüğü Hacettepe Hastanesinde yakalandığı amansız hastalığa yenik düşen Özcan dün akşam saatlerinde vefat etti. Vefat haberi ilimizde geniş yankı bulurken, çok sayıda siyasi ve STK temsilcisi başsağlığı mesajı yayınladı. Bolu Milletvekili Adaylığı ve Bolu Kalkınma Vakfı Ankara Şube Başkanlığı görevinde de bulunan Özer Özcan’ın eşi Nazire Özcan bugün Ankara Yenimahalle Karşıyaka Mezarlığı camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası aynı mezarlığa defnedilecek.