Haber: Kasım ŞAHİN

Uzun yıllar başarılı bir şekilde Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve aslen Eskişehir’i olan, Ali Rıza Özgenç'in tayinin Eskişehir’in Sivrihisar ilçe Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atanması üzerine veda yemeği düzenlendi.