Haber: Kasım ŞAHİN
Uzun yıllar başarılı bir şekilde Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi Yazı İşleri Müdürü olarak görev yapan ve aslen Eskişehir’i olan, Ali Rıza Özgenç'in tayinin Eskişehir’in Sivrihisar ilçe Adliyesi Yazı İşleri Müdürlüğü görevine atanması üzerine veda yemeği düzenlendi.
Özgenç’in Bolu Adliyesi'nden ayrılması nedeniyle Cumhuriyet Başsavcısı Önder Yaman, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Başkanı Seyfi Han, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyonu Üyesi Taner Gülşen, Bolu 3. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Hüseyin Zümrüt, Bolu Cumhuriyet savcıları, hakimleri ve Bolu Adliyesi personelinin katılımı ile yemek düzenlendi. Yazı İşleri Müdürü Ali Rıza Özgenç'e Bolu Adliyesi'ndeki çalışmalarından dolayı teşekkür edilerek, bundan sonraki görev yerinde başarılar dilendi.
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