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09 Ocak 2017 Pazartesi
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    • “Özgür basın demokrasinin gücüdür”

    Başkan Yılmaz mesaj yayınlayarak “10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü”nü kutladı.

    09 Ocak 2017 Pazartesi 16:53
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    “Özgür basın demokrasinin gücüdür”

    HABER: Ceylan BEYKOZ
    Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz,10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla yayınladığı mesajında “Özgür basın demokrasinin de gücüdür. Doğruyu, tarafsız bakış açısı ile sunmak için gayret gösteren ve mesleğini icra ederken gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan tüm basın çalışanlarının bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum” dedi.

    Başkan Yılmaz’ın mesajı şöyle:

    “Basında çalışanlar, haberciler özgür olduğu sürece demokrasi de güçlü olur. Fakat basın özgürlüğü, hiçbir zaman sorumsuzluk olarak da algılanmamalıdır. Esas olan halkın tarafsız ve doğru biçimde haber alabilmesidir.

    15 Temmuz hain darbe girişimi gecesi ve sonrasında Türk medyasının ve basınının sergilediği örnek tutum, ülkemizin ve halkımızın demokrasiye olan bağlılığından asla geri adım atmayacağını dünyaya yansıtmak bakımından son derece önemlidir. Basın çalışanlarımız örnek bir gazetecilik sergileyerek ülkemizi kargaşaya sürükleyerek parçalamaya çalışan karanlık zihniyetin bertaraf edilmesine, sorumlu yayıncılık anlayışlarıyla önemli katkı sundu.

    Toplumun farklı kesimlerinin temsil edildiği ve sorumlu yayıncılık anlayışının etkin olduğu bir basın, Türkiye’nin 2023 hedeflerine ulaşmasında ve demokratik değerlerin korunmasında olmazsa olmaz faktördür.

    İletişim araçlarının yaygınlaşması ile dünyanın küçük bir köye dönüştüğü günümüzde artık mesafeler çok kısa, coğrafyalar çok yakın. Olayları tarafsız bir gözle kaydedip dünya kamuoyunun dikkatine sunan basın çalışanlarının görevi ise haberleşme ve iletişim olanaklarındaki iyileşmelere rağmen, ederken bölgesel ve küresel güvenlik sorunları nedeniyle her geçen gün daha da zorlaşıyor. Mesleklerini icra ederken hayatını kaybeden ya da yaralanan basın mensuplarımızı bu vesileyle şükranla anıyor, haberi doğru, tarafsız ve ilkeli şekilde oluşturmak için verdikleri çabayı yürekten tebrik ediyorum.

    Özgür ve tarafsız basın demokratik bir ülkenin olmazsa olmazıdır. Doğruyu, tarafsız bakış açısı ile sunmak için gayret gösteren ve mesleğini icra ederken gece gündüz demeden büyük özveriyle çalışan basın çalışanlarımızın bu özel gününü en içten dileklerimle kutluyorum.”

    Anahtar Kelimeler: Başkan, Yılmaz, Mesaj, Yayınlayarak, “10

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