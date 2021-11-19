ÖZGÜR TAMİRHANE İSTİYORUZ !

Yazıyı Özge Nur Dilber’in sesinden dinlemek için videoyu çalıştırın...

Arabanız yolda kalsa ne yaparsınız diye sorsam her halde birçok kişinin cevabı “telefon ile servisi ararım olur.” Peki, aradığınız servis başka şehirdeyse yani size hemen yardım edecek uzaklıkta değilse ne yaparsınız her halde arabayı kenara itekler orada kilitleyip. Başka bir araçla ya da yürüyerek yolunuza devam edersiniz değil mi?

Şimdi bu soru nereden çıktı. Aracın bozulsa da sen yolda kalmazsın yani o durumu bile avantaja çevirmeyi bilirsin diye takılacak arkadaşlar olabilir. Evet, benim en zor durumları avantaja çevirmek gibi bir özelliğim var galiba. Ancak her zaman için kullandığım araç bir arıza yapabilir. Zaten kullandıkları araçların bozulması engellenen bireylerin en çok korktuğu şeylerden biridir. Hatta engellenen bireylerin bu korkusu son günlerde daha da artmış vaziyette.

Neden mi?

Akülü araçların ve medikal ürünlerin çoğu yurt dışından geliyor ve kullanıcının ihtiyaçlarına göre özel yapılıyor. Dolayısıyla bu tür akülü tekerlekli sandalyelerde ve işitme cihazı gibi medikal ürünlerde bir arıza olduğunda engellenen bireyler için neredeyse hayat duruyor. Çünkü yaşanan sorunu gidermek için cihazlar çoğunlukla şehir dışına hatta yurt dışına gönderilir ve ya yenisine başvurulur

Ancak son günlerde ülkemizde yaşanan döviz kurundaki artıştan sonra yenisini almak çok zor hale geldi. Hatta bırakın tekerlekli sandalyeyi, medikal ürünleri, yurt dışından gelen hayati önem taşıyan ilaçların bile eczacı arkadaşlardan duyduğum kadarıyla gelmesi zorlaşmış. Bilmiyorum bu sıkıntı devam eder mi? ancak engellenen bir birey olarak tek bildiğim şey bana özgürlük sağlayan akülü aracıma bir arıza çıkarmasın diye eskisinden daha da iyi bakmam gerektiği ve eminim tüm engellenen bireyler böyle düşünüyordur.

Şimdi hazır yeri gelmişken burada aklımda olan bir projeden bu yazıları takip ettiğini bildiğim başta Bolu Belediye başkanı Tanju Özcan olmak üzere engelli derneklerine ve vakıflarına projeden bahsetmek istiyorum. Çünkü bu projeyi el birliği ile hayata geçire bilirsek en azından yaşadığımız şehirde yukarıda anlattığım sorunların birçoğunu aşabiliriz.

Biz niye Bolu’da sadece engelli araçlarını ve medikal ürünleri onaracak bir servis ya da bir tamirhane açmıyoruz. Evet, yıllar önce bir yerel seçim öncesi meslek lisesi bünyesinde böyle bir yer açılmıştı. Ancak ulaşımı ve iletişim çok zordu. Yani tamirhaneye ulaşmak için okulu aramanız gerekiyordu. Tanıtımı da yeterince yapılmadığı için çoğu kişinin haberi olmadı. Şuanda da aktif mi aktifse ihtiyacı olan nasıl ulaşır hiçbir fikrim yok.

Biliyorum bu tür işlerde en önemli şey tamirhanede çalışacak ustaları yetiştirmektir. Açıkçası bunu da biz rahatlıkla yapabiliriz. Hatta benim tanıdığım bu işlerden anlayan ve elinde gerekli aletleri olsa her şeyi yapabilecek bilgiye ve donanıma sahip genç arkadaşlar var. Yani Bolu olarak aslında elimizde un var. Şeker var. yağ var. Bunları doğru karıştırıp helvayı ortaya çıkaramıyoruz

Birde mesela bizim akülü araçlarımızın bazıları normal araçlara sığmayacak kadar büyük oluyor. Eğer bu tamirhane projesi hayata geçerse Belediyemizin “Engelsiz taksi” aracı boş olduğu zamanlarda arızalı araçları evlerden alıp tamirhaneye götürüp getirebilir bu sayede de ulaşım sorunu da problem olmaz. Aslında dediğim gibi herkes bu projeye destek verirse ve birazcık üstünde düşünürse daha çok geliştirilebilir. Ancak olmazsa olmaz iki şeyi doğru yapmamız gerek. “ iletişim ve kolay ulaşılabilirlik. “

Mesela kulakları duymayan ve konuşma problemi olan kişiler için yazılı ulaşabilecekleri bir iletişim seçeneği sunulmalıdır. Biz tamirhaneyi aradığımızda karşımıza okul falan çıkmamalıdır. Direk tamirhaneye ulaşmamız sağlanmalıdır. Bence zaten bunlar olmadığı için seneler önce açılan tamirhane başarılı olamadı.

Bakın arkadaşlar anlatmaya çalıştığım gibi sorunları sahip olduklarımızı iyi değerlendirip birazcık düşünüp böyle projeler üretip içinde bulunduğumuz zor durumdan biraz olsun kurtulabiliriz. Ben inanıyorum biz bu konularda göstermelik değil gerçekten ihtiyaca göre projeler üretirsek önümüzde hiçbir engel duramaz.

Yazan: Onur Ustaoğlu – Seslendiren: Özge Nur Dilber – Bolçi’nin katkılarıyla Bolu Olay Gündem Gazetesi Konuşan Yazılar…