Haber: BMA

Hollanda’nın Rotterdam kentinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya’ya yapılan engelleme ve sonrasında vatandaşlarımıza yapılan sert müdahale sonrası Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz bir mesaj yayınlayarak yaşananları kınadı. Başkan Yılmaz mesajında, “Hollanda'da bir utanç gecesi yaşanmıştır. Kabul edilemez bir muameledir. Demokrasiden, ifade özgürlüğünden, insan haklarından söz eden sözde Avrupalı dostlarımız sınıfta kalmıştır. Demokrasinin beşiğinde özgürlükler ihlal edilmiştir.” ifadelerini kullandı.