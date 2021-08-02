Özkalem ’den açıklama



Haber: Erdal Tanrıverdi

Ülkemizdeki orman yangınlarını söndürme çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem ülkemizde çıkan orman yangınları hakkında yazılı açıklama da bulundu. Yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı;

“Ülkemizi bir anda saran orman yangınları sadece ormanları değil yüreğimizi de derinden yakmıştır. Son günlerde 21 ilimizde orman yangını çıkmış başta, Antalya, Muğla, Osmaniye ve Mersin de çıkan orman yangınlarının sebeplerinin tesadüf olmayacağı ve sabotaj olması ihtimali üzerine gidilmesi gerekmektedir. Ormanlarımızı yakanlar en sert şekilde cezalandırılmalı ve bunun hesabı sorulmalıdır.

“HERKESİ BİRLİK OLMAYA DAVET EDİYORUZ”

İlimiz orman varlığı bakımından en zengin iller içinde yer almaktadır. Bu sebeple ormanlarımızda çıkabilecek yangın ve sabotaj ihtimaline karşı en başta vatandaşlarımız dikkatli olmalıdır. Ormanda görülen şüpheli araçlar ve kişiler acilen yetkili birimlere bildirilmeli ve müdahale edilmelidir. Bu bizim vatandaşlık görevimizdir. İlimizde tabiat parkı ve piknik alanlarımız çok olduğu düşünüldüğünde ziyaretçi ve piknikçilerimiz bu konularda görevliler tarafından uyarılmalı ve belirlenen kurallara riayet göstermelidirler. Herkesi bu konulara karşı birlik olmaya davet ediyoruz.

“24 SAAT BOYUNCA NÖBET TUTMAYA HAZIRIZ”

Bolu Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı olarak bugüne kadar ilimizde ihtiyaç duyulan yerlere binlerce fidan diktik ve fidan dikimi faaliyetlerine her zaman destek verdik. Orman yangınlarına engel olmak için tüm teşkilatlarımızla beraber 24 saat boyunca nöbet tutmaya hazırız. Yeterki can damarlarımıza bir şey olmasın.

“HER TÜRLÜ GÖREVİ YAPMAYA HAZIRIZ”

Orman yakmakla cana kıymak aynıdır. Yangınlarda zarar gören vatandaşlarımıza geçmiş olsun, yaşamını yitirenlere de Allahtan rahmet diliyoruz. Ülkemiz tarafından yangın bölgelerinin yaraları sarılacak ve bu bölgelere daha fazla fidan dikimi gerçekleştirilecektir. Ülkü Ocakları olarak bizler üzerimize düşen her türlü görevi yapmaya hazırız ve yangın bölgesinde bulunan ocaklarımız sürekli sahada yer alarak görevlilere destek olmakta ve yeri geldiğinde söndürme çalışmalarına katılmaktadır.

Son olarak Bilge Lider Devlet Bahçeli Beyefendinin sözünü hatırlatmak istiyorum “Tüm ağaçlarımızı yaksalarda fidan dikecek toprağımız vardır, topraklarımız susuz kalsada sulayacak kanımız vardır”

Rabbim Türk Milletinin yar ve yardımcısı olsun.”