Özkalem, Milliyetçiler Gününü kutladı

Haber: N. Halid Altundal

Bolu Ülkü Ocakları Başkanı Cihan Özkalem, 3 Mayıs Milliyetçiler Günü dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Başkan Cihan Özkalem yaptığı açıklamada, “Türk milliyetçileri, yaşadıkları her devirde, bulundukları her zeminde, baskıya, zulme ve haksızlığa boyun eğmemişler, yozlaşma ve yabancılaşmaya teslim olmamışlardır. Bu açıdan her türlü saygı ve takdire müstahak olduklarını mücadele disiplinleriyle, ahlaki tutarlıklarıyla, istikrarlı ve iddialı hayatlarıyla da göstermişlerdir. Biliyoruz ki, Türk milliyetçiliği devletimizi kuran yüksek fikrin ve bağlanışın adıdır. Türk milliyetçileri dağılmanın ve parçalanmanın karşısındaki emniyet, gerilemenin ve küçülmenin önündeki bariyer olarak hep bir adım önde olmuş, hep bir umut adası olarak var olagelmiştir. 3 Mayıs 1944 olaylarıyla birlikte fitili ateşlenen gelişmelerin seyrine bakıldığında bu hakikatler berrak şekilde fark edilebilecektir” dedi.

“CEZAEVİ ŞANTAJI HİÇBİR TÜRK MİLLİYETÇİSİNİ YOLUNDAN ÇEVİREMEMİŞTİR”

Özkalem açıklamasının devamında, “Hürmetle andığımız Merhum Hüseyin Nihal Atsız Bey’in haklı ve masum olduğu bir konuyla ilgili yargılanması amacıyla Ankara’ya gelişi 3 Mayıs olaylarını başlatmış ve yaşananlar milliyetçilik tarihinin dönüm noktalarından birisi olmuştur. Türk milliyetçileri tek parti döneminin tahammülsüz ve dayatmacı yöntemlerine karşı sivil ve demokratik tepkilerini göstermişler, inançları uğruna her bedeli ödemeye hazır olduklarını ispatlamışlardır. İşkenceler fayda etmemiş, tehditler sonuç vermemiş, cezaevi şantajı hiçbir Türk milliyetçisini yolundan çevirememiştir” ifadelerini kullandı.

“3 MAYIS ŞUURUNA İHTİYACIMIZ OLDUĞU AÇIKTIR”

Özkalem son olarak ise şunları söyledi: “Bugünkü zaman diliminde 3 Mayıs şuuruna, 3 Mayıs heyecanına her zamankinden daha da fazla ihtiyacımız olduğu açıktır. Ancak bu sayede milletten gücünü alan demokratik itirazlar toplu bir şekilde belirsizliklerin ve bilinmezliklerin duvarını yıkacak, önümüze gerilen perdeyi yırtıp atacaktır. Bu düşüncelerle, Merhum Hüseyin Nihal Atsız Bey ve Başbuğumuz Alparslan Türkeş başta olmak üzere, 3 Mayıs 1944’ün aramızdan ayrılan tüm kahramanlarını minnetle anıyor, Cenab-ı Allah’tan hepsine rahmet diliyorum. 3 Mayıs Milliyetçiler Günümüz Kutlu Olsun!”