Özkalem öğretmenler gününü kutladı

Haber: S. Özge Yücel

Özkalem yayımladığı mesajında, “Türkiye’nin çağı yakalayabilmesi, huzur ve refaha kavuşabilmesi, her alanda ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünü yetiştirebilmesiyle mümkündür. Bunun yolu da şüphesiz ki çağdaş eğitimden geçmektedir. Bilindiği gibi, eğitim sistemimizin temel unsuru öğretmendir. Geleceğimizin güvencesi çocuklarımızı ve gençlerimizi, 21. Yüzyıl’ın zorlu mücadele ortamına, Büyük Atatürk’ün “yeni nesiller sizin eseriniz olacaktır” diye öncelikli görev ve sorumluluklarını işaret ettiği öğretmenlerimiz hazırlayacaktır. Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, eğitim- öğretim programları ne kadar mükemmel geliştirilmiş olursa olsun, onu uygulayacak olanlar öğretmenlerdir. Öğretmenler iyi yetişmedikçe, teknolojinin kullanılması da programların başarıyla yürütülmesi ve amacına ulaştırılması da mümkün değildir. Geçmişte olduğu gibi günümüzde de Türk öğretmeni, yurdumuzun en ücra köşelerinde, fedakârca çalışmakta, güçlüklerle mücadele etmekte, oradaki vatandaşlarımıza yeni ufuklar açmak için çaba harcamaktadır. Büyük Atatürk’ün “Öğretmen ve eğiticilerden mahrum bir millet, henüz millet namını almak hakkından mahrum kalmıştır.” sözlerinde ifadesini bulduğu gibi basit ve günlük gailelerle kişisel geleceklerine odaklanmış fertleri, milli kültür ve ülküler etrafında toplayıp gerçek ve güçlü millet olarak inşa edecek olanlar öğretmenlerimizdir. Onlar Büyük Türk Milleti’nin geleceğini inşa eden “İrfan Ordusu”nun fikri hür, vicdanı hür mensuplarıdır. Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Aatürk’e “Başöğretmen” ünvanının verildiği bu günde, onun yolunda ve onun fikirleri ışığında, Milliyetçi ve Vatansever nesiller yetiştiren, tüm Öğretmenlerimizin, atanmayı bekleyen, atanamayan, zorluklar içerisinde görevini yine fedakarca icra etmeye çalışan tüm Öğretmenlerimizin; 24 Kasım Öğretmenler Gününü kutluyorum. Başta Başöğretmen Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere, ebediyete irtihal etmiş tüm Öğretmenlerimizin, Hain terör örgütlerinin hedef aldığı ve görevi başında Şehit düşen tüm Şehit Öğretmenlerimizin, Öğretmenler Gününü kutluyor, rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.