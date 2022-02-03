Özkalem “Türk Milliyetçiliği söylemle değil eylemle olur”



Haber: Erdal Tanrıverdi

Özkalem yaptığı açıklamada “Dün Bolu Belediye Meclisinde, Milliyetçi Hareket Partisi Meclis Üyelerimiz Sayın Fatih Silin ve Sayın Necdet Türker’in Bolu’nun sorunları ile ilgili eleştirilerine yanıt vermek yerine, kendisinden beklenen şekilde yine konuyu değiştirip, siyasi bir şova dönüştürerek, Milliyetçi Hareket Partisi’nin tüzel kişiliğine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin şahsına dil uzatan, “yanlış yol” vurgusu yapan CHP’li Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan bilmelidir ki, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e istikamet çizmek hiç kimsenin hakkı ve haddi değildir. Hele hele bölücü terör örgütleriyle iş tutanlarla aynı çatı altında siyaset yapanların, Türk Milliyetçiliği’ni ağzına dolamaları en basit tabiriyle abesle iştigaldir.

İnternetten bulduğu dörtlükleri okuyarak, defalarca kez Türk Milliyetçisi olduğunu iddia eden, CHP’li Belediye Başkanı, siyaset yaptığı çatı altında beraber yol yürüdüğü isimlere bakarak, kimin yanlış yolda olduğunu görmelidir.

Türk Milliyetçiliği iddiasında bulunan CHP’li Belediye Başkanı bilmelidir ki;

-Terörist Demirtaş’a sahip çıkanlarla aynı yolda yürüyenlerden Türk Milliyetçisi olmaz.

-Tunceli’ye Dersim, Merhum Atatürk’e faşist ve soykırımcı diyenlerle saf tutanlardan Türk Milliyetçisi olmaz.

-Bölücübaşı Molla Sait’e, İsyancı Seyit Rıza’ya methiye düzenlerden Türk Milliyetçisi olmaz.

-Terör örgütü mensuplarını Belediye kadrolarına dolduranlarla, İl Başkanı yapanlarla aynı kimliği taşıyanlardan Türk Milliyetçisi olmaz.

-Terör örgütlerine methiye düzenlerin adına Bolu’nun orta yerine park açanlardan Türk Milliyetçisi olmaz.

Türk Milliyetçiliği söylemle değil eylemle olur

“Önce Ülkem ve Milletim, sonra partim ve ben” anlayışıyla hareket ederek, Devlet Adamlığı ve Bilgeliği ile Milliyetçi-Ülkücü Harekete yol gösteren, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin, siyasi öngörüsünü, Atatürk’ün adının silinmeye çalışıldığı Y-CHP’de, Türk Milliyetçisi olduğunu iddia ederek çelişkiler içinde siyaset yapan CHP’li Bolu Belediye Başkanı’nın anlamasını ve kavrayabilmesini beklemiyoruz.

Bolu’nun sorunları ile ilgilenmesi gerekirken sürekli siyasi tartışma ve şovların içinde gördüğümüz CHP’li Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’ı Bolu’nun sorunları ile ilgilenmeye ve yapamadığı hizmetleri yapmaya davet ediyorum.

Bolu Belediye Başkanlığı dışında üzerine vazife olmayan her konuya dahil olan, Bolu’yu ve Bolulu hemşerilerimizi, gereksiz her türlü tartışmanın içine sokan, Sayın Tanju Özcan huzuru ve güzelliği ile sembolleşen Bolumuzun, daha fazla huzurunu kaçırmamalı ve Belediye Başkanı sorumluluğu ile hareket etmelidir.

Bolu Belediye Başkanı Sayın Tanju Özcan’a bu son çağrımızdır

Eğer Türk Milliyetçiliği iddianızda samimiyseniz, ya terör örgütleri ile iş tutan, terör örgütlerinin militanlarını il başkanı, Belediye Başkanı gibi makamlara getirip, Atatürkçü anlayışı tasfiye eden partiniz ve onun Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile irtibatınızı koparıp, Milliyetçi-Ülkücü Hareket’in Lideri Sayın Devlet Bahçeli’nin yanında yer alın, Ya da Liderimizi, Milliyetçi Hareket Partisi’ni ve Türk Milliyetçiliği’nin adını ağzınıza almayın.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2022, 10:56