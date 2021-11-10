Özkalem’den 10 Kasım mesajı

Haber: Erdal Tanrıverdi

Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem ,Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün 83.ölüm yıl dönümü nedeniyle bir mesaj yayımladı.Başkan Özkalem yayımladığı mesajında Gazi Mustafa Kemal’in her şeyden önce inanmış bir Türk milliyetçisi olduğunu milletimizin parlak bir geleceğe götürme ülkü ve amacından asla ayrılamamış ve vazgeçmemiş olduğunu belirtti.

Özkalem mesajının devamında “Atatürk esaret altına alınmakla tehdit edilen ve toprakları paylaşılmak istenen bir milletin mücadele ruhu, kurtuluş umudu, diriliş sembolü olmuştur. Türk tarihinin şahsına yüklediği sorumlulukları ruhen, fikren ve vicdanen gıpta edilecek düzeyde taşımış, sonuçta Türkiye Cumhuriyeti’ni parlak zaferlerin üzerine özveri ve özgüven içinde bina etmiştir. Aziz Atatürk’ü daha iyi anlamak, eşsiz hizmetlerini samimiyetle kavramak için 10 Kasım bir fırsat, bir dönüm, bir tazelenme dönemidir.Gazi Mustafa Kemal’in “en büyük eserim” diyerek övdüğü Türkiye Cumhuriyeti, onun fikirleri ışığında ilelebet payidar kalacak, Atamızın aziz hatırası her zaman bir Bozkurt gibi yol göstericimiz olacaktır. Bu duygularla vefatının 83. seneyi devriyesinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü şükran ve minnetle anıyor, Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyorum. Ruhu şad, mekânı cennet olsun.”diye konuştu.