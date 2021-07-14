Özkalem’den 15 Temmuz açıklaması

Haber: Erdal Tanrıverdi

“15 Temmuz 2016 tarihinde, yalan, takiyye, iftira, hırsızlık ve istismar ile Türk devletinin içine sızmış, Fethullahçı Terör Örgütü’nün, Türk devletini ele geçirerek, hizmet ettiği küresel güç odakları tarafından Türk vatanının işgaline zemin hazırlamak amacıyla yapmış olduğu kalkışma, Büyük Türk milletinin ecdadından almış olduğu engin feraseti, yılmaz cesareti ve büyük öfkesi ile hezimete uğratılmış, Türk’e kefen biçen hainlerin sonu korkunç olmuştur.

Ederi bir dolar olan şerefsizler verilen salalarla, tankın önüne sere serpe yatan kahramanlarla durdurulmuş ve dağıtılmışlardır. 15 Temmuz’da asker kamuflajına giren bir avuç hain tepelenmiştir. İstiklalimize göz diken, varlığımıza diş bileyen barbarlar püskürtülmüştür.

Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin küçük siyasi hesaplar yerine, geçmişi bilen ve ileriyi gören bilgeliği ile Vatanın ve Milletin bütünlüğünü, Devletimizin bekasını önceleyen devlet adamlığı duruşu, Milliyetçi-Ülkücü Hareketin hainlerin karşısına Milleti ile beraber bir Bozkurt gibi dikilerek karanlık emellerine engel olmuştur.

Yine Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin söylediği gibi; “12 Eylül’de bizim çocuklar kazandı diyorlardı. Çok şükür 15 Temmuz’da onların gayrı meşru çocukları kaybetti. Bu kez Türk milleti kazandı, Türkiye ayaklandı, ayıklandı, yeni bir tarih yazdı.”

15 Temmuz’da büyük bir kahramanlık gösteren başta Ömer Halisdemir ve 50 Özel Harekat Polisimiz olmak üzere, şehit düşen 249 vatan evladına ve tüm şehitlerimize Cenab-ı Allah’tan rahmet diliyor, aziz hatıralarını tazimle yad ediyorum.

Onların bizlere bıraktığı Milli ruh; bezginlik, baygınlık, durgunluk, teslimiyet ve mağlubiyet tanımayacaktır. Dayanışma ve kucaklaşmayla her mihnet aşılacak, Türk milleti yenilmeyecek, Türk devleti yıkılmayacaktır. NE MUTLU TÜRKÜM DİYENE! “ ifadelerini kullandı.