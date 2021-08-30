Özkalem’den 30 Ağustos mesajı

Haber: Ceylan Beykoz

30 Ağustos Zafer Bayramının 99.yılında Bolu Ülkü Ocakları İl Başkanı Cihan Özkalem, bu kutlu zafer günü adına bir mesaj yayımladı. Başkan Özkalem, “ Türk milletinin hürriyet ve istiklalini yok etmeye çalışan düşman unsurlarına karşı, Dumlupınar’da kazandığı tarihi zaferin 99.yıldönümüne ulaşmanın coşkusunu yaşıyoruz. 26 Ağustos 1922 sabahı Kocatepe’den top sesleri eşliğinde başlayan Büyük Taarruz; işgalcileri vatan topraklarından söküp atmış ve 30 Ağustosta Başkomutanlık Meydan Muharebesiyle de Türk’ün varlığına kast edenlere acı bir ders verilmiştir. 26 Ağustos 1071 Malazgirt zaferiyle vatan haline gelen Anadolu’nun, 851 yıl sonra, yine bir 26 Ağustosta başlayan kutlu taarruzla hiçbir güç tarafından ele geçirilemeyeceği böylelikle gösterilmiştir. 30 Ağustos Zaferi emperyalizmin milletimiz aleyhine kurguladığı oyunları bozmuş, yapılan sinsi hesapları alt üst etmiştir. Bu zaferle birlikte, Türk milletinin son anayurdundan başka gidecek bir yeri olmadığı

ve buranın ne pahasına olursa olsun korunacağı muhataplarına duyurulmuştur. Aziz ecdadımızın zulüm ve eziyete karşı verdiği kararlı mücadele ve bağımsız yaşamak için her bedeli ödeme niyeti hayranlıkla örnek alınması gereken asil bir ruhun özellikleri arasındadır. Dün dökülen şehit kanlarının, çekilen çilelerin, uğranılan kayıpların hepsinin; bugün bizim daha rahat ve huzurlu olmamız için yapılan eşsiz fedakârlıklar olduğu unutulmamalıdır. Kim ne derse desin ve ne yaparsa yapsın; bu topraklarda Türk milleti ilelebet varlığını sürdürecektir. Bu tarihi kararlılığın karşısında kim durursa erimeye ve yok olmaya mahkûmdur. Bu duygu ve düşüncelerle; Türkiye Cumhuriyeti’nin temelinin atıldığı, milletimizin bağımsızlığının tekrar kazanıldığı Başkomutanlık Meydan Muharebesi Zaferi’nin 99. yıldönümünü içtenlikle kutluyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere bütün kurucu kahramanları ve aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.