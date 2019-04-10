Özkan’dan Özcan’a sert tepki

Haber: Kasım ŞAHİN

Emek Partisi Bolu İl Başkanı Ahmet Özkan, konu hakkında şunları söyledi; Son yerel seçimlerde ilimizin Belediye Başkanı olarak seçilen CHP’li Tanju Özcan seçim çalışmaları kapsamında pek çok kez Suriyeli, Iraklı mültecileri hedefe koyan açıklamalar yapmıştı. Atatürk Orman Parkı’nda çektiği seçim propaganda reklam filminde de “Bu misafirlik uzadı” diyerek Belediye Başkanı seçildiği takdirde mültecilere yapılan ayni ve nakdi yardımı keseceğini vaat etmişti. Geçtiğimiz günde Bolu Belediyesi’nin Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne bir talimat göndererek yabancı uyruklu kişilere ayni ve nakdi yardımın kesilmesini bizzat gündeme getirdi. Öncelikle şunu belirtmek gerekir; ülkemize ve ilimize savaştan kaçarak, çocuklarının hayatını kurtarmak için zorunlu olarak göç etmiş olan bu insanlara bu şekilde bir yaklaşım içersinde bulunmak hem evrensel insan hakları sözleşmesine aykırı hem uluslar arası hukuka aykırıdır. Hem de gayri insanı bir söylemdir.

İHBARDA BULUNDU

Öte yandan ülkemiz emekçilerinin içinde bulunduğu çalışma koşullarının ve eriyen ücretlerin nedeninin mülteci sorununa bağlamak ve bu noktadan siyaset yapmak düşmanlaştırıcı, kışkırtıcı ve ayrımcı politikalara hizmet etmek anlamına gelmektedir. Kaldı ki bu sorunların ne sebebi ne de muhatabı mültecilerdir. Bu uygulamalar ve açıklamalar iki halkın arasına nifak tohumları ekmekten başka bir işe yaramayacaktır. Kaldı ki hem Bolu’da hem ülkemizde en ağır çalışma koşullarında çalışılmaya zorlanmaktadır. Sayın Özcan Bolu Organize Sanayi Bölgesinde bulunan bazı tekstil fabrikalarını ziyaret ederse söylediğimizi daha iyi anlayacaktır. Sadece tekstil sektöründe değil neredeyse tüm sektörlerde Suriyeli, Iraklı, Afgan mülteciler insanlık dışı koşullarda hiçbir hak hukuk gözetilmeden çalıştırılmaktadır.

BAŞ SORUMLU AKP’DİR

İçinden geçtiğimiz kriz dönemi de düşünülecek olursa emekçilerin yaşam ve çalışma koşulları her geçen gün ağırlaşmakta ve temel tüketim maddelerinin temininde bile zorluklar yaşamaktadır. Ülkemizde iş cinayetleri ve işsizlik emekçilerin çözüm bekleyen en önemli sorunları olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu kadar mühim problemlerle karşı karşıyayken Özcan’ın bu uygulamaların ne akılla ne de vicdanla açıklanabilir bir tarafı yoktur. Dolayısıyla Tanju Özcan’ı bu uygulamalarından ve söylemlerinden vazgeçmeye çağırıyoruz. Ayrıca şu da bilinmeli ve altı çizilmelidir ki mültecileri ülkemize sürükleyen koşulların yaratılmasının baş sorumlusu AKP iktidarıdır. İnsanları kendi yurdundan eden ve bunu iç politikada bir siyasi propaganda malzemesi haline getiren de AKP’dir. Eğer Özcan bu sorunun demokratik yollardan çözümünü savunacaksa mültecilerle uğraşmaktan ve mücadele etmekten vazgeçmelidir. Bu konun muhatabı ve sebep olanları emperyalist güçler ve onların işbirlikçisi siyasi iktidardır.

MÜLTECİ İŞÇİLER TÜRKİYELİ İŞÇİLERİN SINIF KARDEŞİDİR

Partimiz Türk, Kürt, Arap, Çerkez tüm milliyetlerden işçilerin partisidir. İşçi sınıfına dayatılmakta olan esnek, kuralsız ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı bir mücadele yürütülecekse ülkemizde yaşamakta olan tüm milliyetlerden işçilerin ve emekçilerin mücadelesi ile başarılacaktır. Zira sermaye sınıfı ve siyasi iktidarı işçileri milliyetlerine göre ayırmamakta zulüm ve baskı politikalarını tüm işçilere uygulamaktadır. Bu hususta işçi sınıfının suni bölünmelere değil birlikte ve dayanışarak mücadele etmeye ihtiyacı vardır. İl örgütümüz Tanju Özcan’ın mülteciler konusunda yaptığı açıklamaları ve uygulamaları kınamakta ve Bolu işçilerini bu ayrımcı politikalara alet olmamaya çağırmaktadır.