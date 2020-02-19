Özköylü  “Lütfen adaletli olun”

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 22.haftasında sahasında Cesar Grup Ümraniyespor ile karşılaşan ve mücadelenin son dakikalarında kalesinde gördüğü golle bir puana razı olan Boluspor’da teknik direktör Osman Özköylü, haftalık basın toplantısında hakem kararlarını eleştirdi. Hakemlerin maça etkilerinin çok ciddi anlamda fazla olmaya başladığını belirten Özköylü hakemlere adaletli olun çağrılarında bulundu.

“ARZU ETTİĞİMİZ GALİBİYETİ ALAMAMANIN ÜZÜNTÜSÜNÜ YAŞIYORUZ”

Çok iyi mücadele etmelerine rağmen arzu edilen galibiyeti alamamalarının kendilerini çok üzdüğünü belirten Özköylü “Çok iyi oynadığımız bir maçı çok iyi mücadele ettiğimiz kazanmayı sonuna kadar hak ettiğimiz bir maçı yine yediğimiz basit bir golle berabere bitirerek çok istediğimiz, arzu ettiğimiz galibiyeti alamamanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Özellikle son 4 hafta bu takım oynadığı oyunla yaptığı mücadele ile sahada kazanma adına her şeyi ortaya koyuyor. Bizler, futbolcular inançlı bir şekilde her haftaya yüksek enerjiyle hazırlanıyoruz. Maçlara çok iyi konsantre oluyoruz. Zaten oynadığımız oyun, yaptığımız mücadele bunun net bir şekilde göstergesi. Adana maçında 2-0’dan geriye dönmek, sonraki 3 maçta hep öne geçmek, bir şekilde saha içindeki basit hatalarımız gerekse farklı etkenler sebebiyle maçlardan istediğimiz sonucu alamamak gerçekten bizi çok üzüyor” dedi.

“BU TAKIM OLDUĞU YERİ KESİNLİKLE HAK EDEN BİR TAKIM DEĞİL”

Şuanda oldukları yeri hak etmediklerini söyleyen Özköylü “Son Ümraniye maçında rakibin maç boyunca 1 veya 2 tane pozisyona girmişken maçın berabere bitmesi, bir anlık yapmış olduğumuz hata rakibi takip etmememiz golü yedirdi. İki haftadır 86’da golü yiyoruz. Altay maçında en azından beraberliği kazanabilirdik. Bu maç galip gelebilirdik. Erzurum maçı maalesef hakemin çok net hatasıyla kaybedilmiş 2 puan var. Baktığınız zaman son 3 maçta bu takımın en kötü 7 puan alması gerekiyordu. Bu puanları alamadık. Oynadığımız takımlara baktığınız zamanda ligin zirvesi, play-off hedefi olan takımlara karşı iyi futbol oynayan takımlara karşı oynadığımız çok iyi maçlar. Bu kadar iyi niyet bu kadar çalışma, gayret hafta boyunca bu kadar planlıyoruz, hazırlıyoruz ve bunu uygulamaya belki %90 belki sahada doğru şekilde uyguluyoruz. Çok ufak hatalardan bir anlık dikkatsizlikten kalemizde golü görüyoruz. Rakipler hata yapıyor, biz gidip atamıyoruz. 2’yi 3’ü atsak maç çok farklı boyuta gelecek. Bu noktada öne geçtiğimiz 3 maçtan sadece 2 puan alabildik. En azından umudumuz şu. Ortada iyi oynayan, çok iyi mücadele eden, sahada rakipleri karşısında kazanmayı çok isteyen bir Boluspor takımı var. Bu takım olduğu yeri kesinlikle hak eden bir takım değil” şeklinde konuştu.

“UMUDUMUZU HİÇBİR ZAMAN KAYBETMİYORUZ”

Boluspor’un ne olursa olsun ligde kalacağını vurgulayan tecrübeli teknik adam “Umudumuzu hiçbir zaman kaybetmiyoruz. Oyuncularımız da öyle. Bu işi sonuna kadar götürmeye devam edeceğiz. Bu takım Allah’ın izniyle kim ne derse desin, kim dışarıdan ne yapmaya çalışırsa çalışsın mutlaka ligde kalacak. Bu takımın kalitesi bunu başaracak güçte. Yeter ki iyi bir sonuç, iyi bir galibiyet bizim için çıkışın başlangıcı olacak. İstanbulspor maçı hazırlıklarımıza başladık. Zaten biz ilk günden itibaren, oynadığımız maç bitirdiğimiz andan itibaren hem ben hem teknik ekibimdeki arkadaşlar 1 hafta sonra oynayacağımız maçı kafamızda oynayamaya başlıyoruz. Planlarımızı yapmaya başlıyoruz. Oyuncu tercihleriyle ilgili, rakibin durumuyla alakalı, rakibin oynadığı maçlarla alakalı. Sabahtan beri İstanbulspor’un maçlarını izliyoruz. Analizlerini yapıyoruz, oynadığı maçlara bakıyoruz, attığı golleri, yediği gollere bakıyoruz. Oyuncu tercihlerine bakıyoruz, oyuncuların saha içindeki dağılımlarına bakıyoruz. Herkes emin olsun ki, en ince ayrıntısına kadar hem kendi takımımızın hem rakibin analizlerini yapıyoruz. Bazen yaptığınızla, sahada karşılaştığınız aynı olmuyor. 90 dakika pozisyon vermediğiniz bir maçta son dakikalarda yediğiniz golle sahadan beraberlikle ayrılabiliyorsunuz” ifadelerini kullandı.

“HAKEMLERİN MAÇA ETKİLERİ ÇOK CİDDİ ANLAMDA FAZLA OLMAYA BAŞLADI”

Son haftalarda oynanan karşılaşmalarda düdük çalan hakemlerin maça etkilerinin artmaya başladığını belirten Özköylü “Genel hatlarıyla son 4 haftada maalesef hakem yönetimlerini dikkate aldığımız zaman çok enteresan şeyler oluyor. Bu hafta 5 oyuncumuz sarı kart görmüş, geçen hafta 6 oyuncumuz sarı 1 oyuncumuz kırmızı kart görmüş. Bu maçta çok önemli bir şey dikkatimi çekti. Halilovic’in sarı kart gördüğü pozisyon taç atışını diğer arkadaşına bırakıyor. Orada sarı kart görüyor. Bir sonraki pozisyonda 7o.dakikada. Maçın hakemi Kutluhan hocayı çok severim. Çok düzgün bir hakem olduğunu düşünüyorum, inanıyorum. İsmini gördüğüm zamanda kalbimde bir rahatlama oldu. Ona inancım, sevgim, saygım sonsuz. Ama bu maçta verdiği kararlar, kartlar. 70.dakikada bir oyuncuya taç atışını hızlı kullanmazsan sarı gösteririm demesi insanın aklına başka şeylerine gelmesine sebep oluyor. Erzurum maçında öyle bir penaltı veriliyorsa veya Adana Demir maçında rakibin iki tane kırmızı kartı verilmiyorsa, bizim penaltımız verilmiyorsa, Altay maçında hakem elinde kartla dolaşıyorsa, oyuncularımıza kart göstermek için bahane arıyorsa, bizim oyuncumuza gösterdiği kartın aynısını rakip takımın oyuncuna göstermiyorsa bizi 70.dakikada çok rahat bir şekilde 10 kişi bırakabiliyorsa bunu araştırmak lazım. Hakemlerin maça etkileri çok ciddi anlamda fazla olmaya başladı. Her maç hakem kararlarına özellikle dikkat ediyorum. Bizim maçtaki kararlarla örtüşüyor mu diye inanın asla ve asla böyle bir örtüşme söz konusu değil. Bunu ben söylemiyorum. Çevremizdeki bütün insanlar maçlardan sonra aradıklarında sizin bu kadar iyi oynamanıza iyi mücadelenize rağmen hakemleri de yenemezseniz işiniz çok zor kardeşim diyen bir çok insan telefon açıyor. Hadi biz duygusal davranıyoruz. Olaya farklı bakıyoruz. Bütün insanlarda böyle bakıyor. Burada farklı hesaplar varsa ki inşallah yoktur. Öyle bir şey düşünmüyorum. Varsa ilahi adalet yukarıda. Herkes oraya hesap verecek. Kimse bizim ekmeğimiz, emeğimizi, sahadaki mücadelemizi, alın terimizi çalmaya teşebbüs edemez, etmemeli. Böyle bir şey olduğunu söylemiyorum ama gözlemlerimiz son haftalarda aldığımız izlenim maalesef bu anlamda bizim çok canımızı yakıldığı yönünde” dedi.

“HAKEM ARKADAŞLARIMIZIN ART NİYETLİ OLMADIĞINA İNANMAK İSTİYORUM”

Hakemlerin verdikleri kararlarda art niyetli olmadığına inanmak istediğini belirten Özköylü “Hakem arkadaşlarımızın art niyetli olmadığına inanmak istiyorum. Ama Boluspor şu bulunduğu durumdan istifade ederek farklı noktalara getirmeye kimse çalışmasın. Burada emek var. Burada bizi diğer takımlardan ayrıştırmaya çalışmasınlar. Kim neyi görüyorsa, dürüstçe kararları versinler. Onlardan rica ediyorum. Kimseden bir beklentimiz yok. Diğer takıma ne işliyorsa, diğer oyuncuya ne işliyorsa bize de o işlesin. Eskişehir maçında gördüğüm kırmızı kartın ardından çok daha dikkat ederek maçları izliyorum. Manisa FK-Samsunspor maçını izledim. Manisa’nın bir atağında hakem bir ofsayt kararını atladı diye inanın abartmıyorum bütün kulübe yan hakemin yanına gitti. Bütün kulübe yan hakemin yanına gitti. Oradan sadece 1 sarı kart çıktı. Ben 3 adım kulübeden çıktım. ‘Hayır, yanlış karar ofsayt değil’ dedim. Hakem beni hiç uyarmadan direk gelip kırmızı kartla attı. Nerede adalet, nerede kural, nerede doğruluk. Birisi bana bunu izah etsin. Bana bu yapılıyorsa, o zaman oraya da göster. Maçlarda bir çok hoca kulübesinden çıkıyor. 1 adım değil, 5 adımda çıkıyor. İster istemez maçın heyecanıyla olabiliyor. Çizgileri karıştırabiliyorsunuz. Çok yakın. Eskişehirspor maçındaki Bülent Birincioğlu’nun ben asla ve asla iyi niyetli olduğunu düşünmüyorum. Ben kendimi Trabzonlu olarak görüyorum. Benim iki tane çocuğum Trabzon doğumlu. Kendim memleketimde eşim doğum yapsın istemedim. Ben Trabzonspor’a karşı, Trabzon şehrine karşı o kadar büyük bağlılığım ve hayranlığım var. 1 Trabzonlu hakemin gelip, böyle bir zavallılığı göstermesi beni çok yaraladı. Bana ne kastın var. Ben küfür etmedim, hakaret etmedim. Bunu lütfen kimse yapmasın” şeklinde konuştu.

“LÜTFEN ADALETLİ OLUN”

Son olarak hakemlere adaletli olun çağrısında bulunan Özköylü “Artık bu noktadan sonra makas daralıyor. Burada bir emek var çaba var. Biz zaten sahadan bedel ödüyoruz. Bir de siz herhangi bir takıma herhangi bir hocaya bedel ödetmeyin. Ben kendim için konuşmuyorum. Lütfen adaletli olun. Son 4 maç itibariyle söylüyorum. Bunu görüntülerle de ispat ederim. Son 4 maç itibariyle asla ve asla adaletli hakem kararlarıyla karşılaşmadık. Bu çok net. Erzurum maçından sonra Sarper Barış Saka maç almadı. Neden bu hakem arkadaşa maç vermediniz. Çünkü iki hafta üst üste fahiş hatalar yaptı ki, Hatay’da Menemenspor’un canını yaktı, buraya geldi bizim canımızı yaktı. İkisi de uydurma penaltıyla. Sarper Barış Saka iyi hakemdir. Kötü hakem demiyorum. İstesinler maç içindeki bütün görüntüleri çıkarayım. Lütfen dış etkenler deveye girmesin. Sahada iki takım mücadele etsin. kim hak ediyorsa o kazansın. Siz hata yapmayın. Siz hata yapmayın. Herkeste herhalde biraz Allah korkusu vardır. Herkes sahaya çıkarken o Allah korkusuyla çıksın. Birileri bir şeyler için karar veriyorsa Allah korkusu için karar versin. Eğer Allah korkusunu bu dünyada düşünmüyorsa diğer tarafta verilecek hesabı kimse unutmasın. Biz çalışmaya devam edeceğiz. Biz kazanmak için ne gerekiyorsa bütün hırsımızı, inancımızı, gayretimizi, çabamızı hiç eksiltmeden devam ettireceğiz. Çünkü bu takım çok iyi yerlere gelmeye layık bir takım. Hak eden bir takım. İnşallah bunu başaracağız. İnanmasam burada olmazdım” diyerek sözlerine son verdi.