Özköylü'nün Boluspor Karnesi

Haber: Volkan Yılmaz

Boluspor sezona Giray Bulak yönetiminde başladı. Ligin ilk dört maçında Osmanlıspor, Erzurumspor ve Altay’a mağlup oldu. Adana Demirspor ile berabere kaldı ve 4 haftada 1 puan topladı. Kötü gidişatın faturası hocaya kesildi ve teknik adam Giray Bulak ile yollar ayrıldı. Giray Bulak’tan sonra takımın başına gelen Osman Özköylü, takımın sezon başında kötü bir kamp dönemi geçirdiğini ve bunu düzeltmek için elinden geleni yapacağını söylemişti. Bu doğrultuda işe koyulan Özköylü ve ekibi takımı yoğun antrenmanlar ve testler ile geliştirdi. Bu gelişim maçlara da yansıdı. Özköylü yönetimindeki Boluspor, çıktığı 7 maçta 9 puan topladı. Son dört maçtır mağlup olmayan kırmızı beyazlılar, bu süreçte 2 galibiyet 2 beraberlik aldı.