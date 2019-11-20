Özköylü’den transfer dedikodularına cevap

Haber: Volkan Yılmaz

TFF 1.Ligin 12.haftasında deplasmanda Altınordu’nun konuğu olacak olan Boluspor’da hazırlıklar tüm hızıyla devam ederken, teknik direktör Osman Özköylü önemli açıklamalarda bulundu. Kulüp binasında gerçekleştirilen basın toplantısında transfer dedikodularına değinen tecrübeli teknik adam “Şuanda daha önceki toplantılarda da söylediğim gibi tek amacımız mevcut kadromuzun devre arasına kadar bize ne vereceğini görmemiz lazım. Çünkü hiçbir oyuncu şuana kadar gerçek performansında zaten değildi. Bu oyuncuları gerçek performansına ulaştırdığımızda onlardan nasıl verim alacağız, bu noktada transfere ihtiyacımız olacak mı olmayacak mı veya bir tane mi olacak 6 tane mi olacak buna o zaman karar vereceğiz. Şuanda transferle ilgili bir planımız yok. Sadece oyuncularımızı gözlemliyoruz, olabilecek hamleleri sadece hesaplıyoruz. Onun dışında bu tür söylemlere kimse inanmasın. Bizim öncelikli hedefimiz içerdeki oyuncular. Onlar bizim için en büyük transfer. Onların gerçek kimliğine kavuşması ve bu takıma layıkıyla gerçek kalitelerinde hizmet eder duruma gelmesi bizim için en büyük transferdir” dedi.

“MİLLİ MAÇ ARASI İYİ BİR SÜREÇ OLDU”

Milli maç arasının iyi değerlendirdiklerini ifade eden Özköylü “Milli maç arası bizim eksik olan taraflarımızı tamamlamak adına, geliştirmek istediğimiz noktaları daha ileriye taşımak adına çalışma imkanı bulduğumuz iyi bir süreç oldu. Aynı zamanda dinlenmeye ihtiyacımız vardı çünkü yaklaşık 2 ay içinde yoğun bir tempoda çalışmamızdan ve takımımızın bulunduğu durumdan kaynaklı yaşanan stresten dolayı yorgunluk oluşmuştu. Hem dinlenme süreci hem bundan sonraki çalışma süreci bizim adımıza çok verimli geçtiğini düşünüyorum. Tabi ki sakat oyuncularımızın olması onların bu çalışmalara katılamamış olması bizim adımıza en düşündürücü nokta oldu. Özellikle Bilal’in, Hakan Arslan’ın ve Gökhan Sazdağı’nın sakatlıkları bizim adımıza hakikaten çok olumsuz olan taraflar. Çünkü 3 değerli oyuncumuzu belki 2-3 hafta daha kullanamayacağız. Böyle bir süreç var maalesef önümüzde. Çok fazla alternatifimiz olmadığı için Bilal son açta sakat sakat oynamak zorunda kaldı. Maalesef maç sonrası yapılan tetkiklerde Bilal’in 2 yada 4 hafta gibi bir süreçte oynayamayacak. Bu oyuncuların olmayışı eksiklik oluşturuyor ama biz elimizdeki oyuncularla mecburen bir şekilde sahaya 11 kişi çıkacağız ve mücadelemize devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

“ŞUAN TEK HEDEFİMİZ ALTINORDU MAÇI”

Şuan tek hedeflerinin Altınordu maçından puan yada puanlarla dönmek olduğunu ifade eden Özköylü “Beni en çok mutlu eden şey özellikle takımımızın 90 dakika boyunca kazanmak adına sahada coşkulu bir oyun oynamamız. Hem pozisyon anlamında hem de topa sahip olma adında daha fazla istediğimiz noktaya ulaşması, oyuncularımızın bizim istediklerimizi daha fazla yapar hale gelmesi bizim için çok sevindirici. Bunun örneği Bursaspor maçında gözle görünür şekilde sahaya yansımasıdır. Tabi ki 2 ay gibi kısa bir sürede bir çok handikabın olduğu yerde bazı şeyleri kısa sürede oturtmak, geliştirmek bunu sahaya dökmek çok kolay iş değil. Bunun için zaman gerekiyor. Dünyanın en iyi hocaları bile bir takıma gittiği zaman o etkiyi yaratabilmesi oyun sistemini oturtabilmesi için zaman gerekiyor. Tabi ki biz bu süreci minimuma indirmek için daha çok çalışmak zorundayız. Oyuncularımızla daha fazla mesai harcamak ve oyuncularımızı daha çok işin içine çekmek zorundayız. Oyuncularımızda bize olumlu geri dönüş veriyorlar. Özellikle son Bursa maçında ki Bursaspor gibi bu ligin şampiyon adaylarından bir takıma karşı 1-0 geriye düşmemize rağmen özellikle ikinci yarıda verdiğimiz tepki, ortaya koyduğumuz direnç, ortaya koyduğumuz oyun bizim adımıza fazlasıyla umut verici. Tabi bunun her maç üzerine koyarak devam etmek zorundayız. Ama bu zorlu süreçte ihtiyacımız olan şey takımımızın sahada mücadele etmesi ve puan yada puanlar alması. Amacımız devre arasına kadar mümkün olduğu kadar maksimum puan toplayıp ikinci yarıya nasıl bir hedef koyacağız bunu göreceğiz. Umut ve Cumali’nin cezalarının bitmiş olması, Seth’in milli takımdan dönmüş olması bizim için olumlu, Bilal, Hakan ve Gökhan’ın sakatlıkları bizim için olumsuz olan durumlar. Altınordu maçında puan yada puanlar almak için bütün mücadelemizi ortaya koyacağız ve şuandaki tek hedefimiz bu diyebilirim. Altınordu maçı kesinlikle çok önemli bir maç. Altınordu ligdeki yerinden dolayı hafife alınmamalı ve enerjisi yüksek bir takım görüntüsünde. Aldıkları puan şuan onların oynadıkları oyunun karşılığı değil. Ama bizim tek hedefimiz bu sezonki ilk deplasman galibiyetimizi almak ve inşallah bunu bu hafta itibariyle alacağımıza inancım sonsuz” dedi.

“BU KÜÇÜK ŞEHİRDE BÜYÜK BİR BİRLEŞME GÖSTERMEMİZ GEREKİYOR”

Kırmızı beyazlı taraftarlara da seslenen tecrübeli teknik adam “Tabii ki son Bursa maçı son keyifliydi. Özellikle takımın ikinci yarıdaki oyunundan sonra taraftarında işin içine girmesiyle onlarında heyecanının artması, tribünlerde o coşkunun hissedilmesi ve bunun sahaya yansıması takıma da büyük enerji verdi. Ben hep söylüyorum, tribündeki taraftarın pozitif enerjisi takım için çok önemli. Biz zor bir süreçten geçiyoruz. Tabiri caizse komadaki bir hastayı ayağa kaldırıp iyileştirmeye çalışıyoruz. Bu süreçte herkesin desteğine, enerjisine, duasına ihtiyacımız var. Biz üzerimize düşeni yapmaya çalışıyoruz. Yönetim, teknik heyet ve futbolcular olarak yeniden ayağa kalkmaya çalışıyoruz, yeniden koşmaya çalışıyoruz, direnç göstermeye çalışıyoruz. Bu noktada da tüm taraftarımıza tüm şehrimize hem maddi hem manevi fazlasıyla ihtiyacımız var. Bolu küçük bir şehir büyük bütçeli takımlarla büyük kadrolu takımlarla baş edebilmek adına bizim bu küçük şehirde büyük bir birleşme göstermemiz gerekiyor. Buna taraftar da dahil, şehrin büyükleri de dahil, herkes bu işin içine girmeli. Eğer bunu başarabilirsek, Boluspor’un yıllardır hayal ettiği o süper lig heyecanının çok uzak olmadığını düşünüyorum. Bunu hep birlikte sağlarsak bu seneki geçiş sürecinden sonra çok sağlam bir Boluspor temeli atabiliriz. Hem kadro yapısı olarak, hem kulüp yapısı olarak hem de süper lige hazır bir takımın temellerini atmak için çok önemli bir fırsat var elimizde. Elimizde iyi oyunculardan oluşan bir kadro var. Bunu sene içinde yapacağımız tespitlerle beraber daha da güçlendirerek gelecek sene süper lige aday olacak takımlardan birini oluşturabiliriz diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.