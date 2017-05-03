Haber: BMA

16 Nisan referandumu sonrası anayasanın değişen ilgili maddesi ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kurucusu olduğu AK Parti'ye döndü. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın AK Parti’ye dönmesiyle ilgili olarak bir açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Nurettin Doğanay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: "Bugün aziz milletimizin aziz milletimizin iradesiyle, istikrarı, güçlü iktidarı, demokrasiyi ve uzlaşmayı kurumsal hale getirmiştir. 16 Nisan'da bunun için büyük bir kararlılıkla sandığa giden Bolulu hemşerilerimize ve aziz milletimize şükranlarımı sunuyorum.

Bu gün; "Yeter, söz de karar da milletindir" diye 15 yıl önce yola çıkan Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın, milletiyle buluşmasına engel olan vesayet odakların tarihin derinliklerine hapsedildiği kutlu bir gündür. Milletimiz, Cumhurbaşkanımızın AK Parti'ye dönmesinin önündeki engeli tamamen kaldırmıştır. Milletin partisi, lideriyle buluşturmuştur. Hayırlı olsun, mübarek olsun.

Artık Türkiye'nin önü açıktır. Ayağındaki prangalardan tamamen kurtulmuştur. Aziz milletimiz verdiği karar ile yönetenleri milletin ve siyasetin üstünde görme anlayışını artık sona erdirmiştir. Milletin adamı, millete hizmetin adresi, kurumuna, yuvasına AK Parti'ye dönmüştür.

Genel Başkanımız Sayın Bineli Yıldırım'ın da katılım töreninde de ifade ettiği gibi; ‘Özlemek sabretmektir, yılları ayları saatleri izlemektir. Gelecekse beklenen, beklemek güzeldir.’ Özlem, hasret bitmiştir. Artık Sayın Cumhurbaşkanımız, Kurucu Genel Başkanımız,Liderimiz, bugün yuvasına AK Parti’ye dönmüştür. Bizler de bu katılımdan dolayı teşkilat mensupları olarak son derece onurluyuz, gururluyuz ve de sevinçliyiz. 979 günlük hasret sona erdi. 2023 hedeflerimize artık daha da yakınız. Başımız dik, alnımız ak olmaya devam edecek. Evinize, yuvanıza, Ailenizin arasına hoşgeldiniz Sayın Cumhurbaşkanımız.”