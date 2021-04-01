Özlü’den Özcan’a sert eleştiri

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü katıldığı bir programda, Düzce-Bolu güzergahından geçmesi beklenen tren projesinden de bahsetti. Özlü, hızlı tren projesi kapsamında İlimiz Belediye Başkanı Tanju Özcan’a yüklendi.

Özlü’den Özcan’a sert eleştiri

Haber: Aysun Beykoz

Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü, 2 yıllık görev süresini katıldığı bir programda gazetecilere değerlendirdi. Faruk Özlü konuşmasında sözü, hızlı tren projesine destek verilmesi için hem ilimizde hem Düzce’de billboardlara ilanlar veren Belediye Başkanı Özcan’a getirdi. Özlü, programda hızlı tren projesinin Düzce-Bolu güzergahından geçmesi için Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmek isteyen Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan’ı eleştirdi.

“ÇIKIP ŞOV YAPMANIN BİR MANTIĞI YOK”

Özlü, “Bolu Belediye Başkanı ‘Ayı heykeli yapacağım’ dedi. 15 gün her gündemde ayı ayı ayı… Yetmedi ‘Geyik yapacağım’ dedi. Sonra da ‘Hızlı tren’ dedi. Hızlı trene binmeye çalışıyor. ‘Ben’ diyor ‘50 defa aradım Cumhurbaşkanımızı, randevu alamadım, bir gitsem anlatacağım’ diyor. Yahu Tanju! Sen hızlı tren uzmanı mısın? Sen hangi teknik bilgiyle Cumhurbaşkanımızı ikna edeceksin? Kusura bakma, hadi oradan! Bunu bakanımızla dün de konuştum. Bakanımız konuya çok vakıf. Onlara güvenin. Çıkıp şov yapmanın bir mantığı yok. İddia ediyorum, Melen Suyu kenarından geçireceğimiz bağlantı yolu hattı kısa vadede Düzce’ye çok daha fazla faydalı. Çok rica ediyorum rasyonel olalım” ifadelerini kullandı.

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