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11 Nisan 2017 Salı
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    • Özmen’den ilk açıklama

    Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı İkinci Oturumunda, geçtiğimiz toplantıda CHP Grup Başkan Vekilliği görevine getirilen Hakan Özmen ilk açıklamasını yaptı. Özmen, komisyonların eksik bilgi vererek meclise saygısızlık yapmış olduklarını söyledi.

    11 Nisan 2017 Salı 10:01
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    Özmen’den ilk açıklama

    Haber: Aysun Beykoz

    Bolu Belediye Meclisi Nisan Ayı İkinci Oturumu, Bolu Belediye Binası Meclis Salonu’nda gerçekleşti. Ayın son toplantısında geçtiğimiz oturumda CHP Grup Başkan Vekilliğine getirilen Hakan Özmen bir açıklamada bulundu. Özmen, komisyonların eksik bilgi vererek meclise saygısızlık yapmış olduklarını belirterek “Belediyemiz çalışanları; biz seçilmiş kişilere bu mecliste sorulan sorulara cevap vermek üzere toplantılara katılıyorlar; diğer zamanlarda idare ile zaten çalışma bilgilendirme içersindeler, tüm meclis üyelerinin bilgilendirme bilgi alma yeri burasıdır. Tüm çalışanlara çok büyük saygım var ancak çoğu zaman genelleme yapmadan konuşuyorum bazı birimlerimiz burada kerhen kısa yetersiz bilgi vererek çok önemli bir görevi ihmal etmiş bence meclise saygısızlık yapmış oluyorlar. Yeni dönemde cevabı anlık verilmeyecek bir konuyu bile ertesi mecliste verilmesi dikkat edilmesi gerekliliğini üzerine basarak vurguluyor dikkate alınmasını önemle istiyorum, istiyoruz” dedi.

    AKSOY’A TEŞEKKÜR

    Özmen, açıklamasında eski CHP Grup Başkan Vekili Mustafa Aksoy’a teşekkür ederek “Günler aylar yıllar akıp geçiyor. Kulakları çınlasın çok değerli hepimizin abisi Allah daha uzun ömürler versin Avukat Yener Bandakçıoğlu ağabeyimiz buraya geçmiş döneme çıkar; ‘Buralardan hepimiz gelip geçeceğiz. Önemli olan hoş seda bırakmak kalıcı hizmetler bırakmak’ derdi. Hiç unutmam unutamam ve bu mecliste herkesin dikkatine çeker ve çok önemli bir hatırlatma olurdu.Şimdi geçmiş dönemler epeyce geride kaldı. Kendi dönemimiz içinde fazla uzun bir zaman kalmadı denebilir şunun şurasında 2 yıl yeni dönem yeni heyecan yeniliklere güzelliklere gebedir. İnsanlar yorulabilir rutine girebilir farklı durumlar bazen görmeyebilir. Her şey bazen çok sıkıcı ve zor olabilir. Ama bunların aşma yollarını bulmalıyız. Ben buradan geçmiş dönemler grup başkanımız değerli ağabeyim İnşaat Mühendisi Mustafa Aksoy’a bizim ve belediyemiz için yaptığı hizmetler için teşekkür ediyorum. Yeni dönemde talebim üzerine görevi bana bıraktı ve grubum uygun gördü görevime başlamış oldum. Yeni dönemde en az onun kadar başarılı aktif ve önemli çalışmalar elimden geldiği yetebildiğim kadar yapmak istiyorum. Önümüzdeki dönemlerde de diğer arkadaşlarım görev alacaklardır. Bu çok normaldir” ifadelerini kullandı.

    YILMAZ’A ÖVGÜ

    Özmen, son olarak Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz’ın samimiyetini vurgulayarak “İtibar, saygınlık, saygı, açıklık, şeffaflık, konuşma özgürlüğü bu meclisin ana unsurlarıdır. Biz saygınlığımız sayesinde başarılı insanlar olduğumuz için buralara seçildik görev beklenen kişiler olarak buraları dolduruyoruz. Geçen meclis 13 yıldır belediyeye yeni hakim oluyoruz diyen bir belediyeni başkanı küçülmez gözümüzde yücelir, öz eleştiridir samimi bir söylemdir. Bizleri de bu samimiyeti süistimal etmeden gerçek muhalefet gerçek hizmet anlamında çalışmalar gösterip şartları vatandaşlarımız için en iyi duruma getirmek için en yüksek gücümüzü kullanmalıyız. Bunu yaparken birbirimizi rencide etmeden açık bir şekilde çalışmalıyız. Geçmiş dönemde belediyemize öyle böyle hizmet etmiş insanları eleştirmeden onların saygınlığını bozmadan devam etmeliyiz. Çünkü bilemeyiz geçmişi o dönemleri net olarak, bir faydası da yoktur zaten” diye söyledi.

    Anahtar Kelimeler: Bolu, Belediye, Meclisi, Nisan, Ayı

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