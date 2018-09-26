Haber Merkezi

Bolu merkeze bağlı Afşar Köyü’nde yaşayan Yusuf Öznur, Pazar günü saat 18.30 sıralarında, 14 BE 683 plakalı traktörü ile Kırha Köyü’ndeki akrabasını ziyarete gitti. Gece saatlerinde ziyaret ettiği köyden ayrılan Yusuf Öznur, bir daha evine dönmedi. Yusuf Öznur’dan haber alamayan yakınları durumu, jandarmaya haber verdi. Jandarma ve AFAD ekipleri tarafından köyde arama çalışmaları başlatıldı. Çalışmalara köylüler ve Yusuf Öznur’un yakınları da destek verdi. Dün de devam eden arama çalışmalarına gönüllü olarak katılan köylüler Ayhan Türk ve İsmail Akdemir, Baltalı Köyü yakınında bulunan boş bir arazide açılmış bir çukur gördü. Neden açıldığı bilinmeyen 5 metre derinliğindeki çukurun yanına giden İsmail Akdemir ve Ayhan Türk, ters dönmüş traktörün altında sıkışan Yusuf Öznur’u buldu. UMKE ve AFAD ekipleri yaşlı adamı 2 gün boyunca kaldığı çukurdan kurtardı.

“BAĞIRDIM, KİMSE DUYMADI”

Kaldırıldığı İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi’nde tedavisi süren Yusuf Öznur, “Hiç korkmadım. Sigara içtim, bekledim. Sağlığım şu anda iyi. Sesimi duymaları için seslendim. Bağırdım, kimse duymadı” dedi.

“ÇUKURUN DEFİNE İÇİN KAZILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUZ”

Yusuf Öznur’un oğlu Mustafa Öznur çukurun define bulmak amacıyla kazıldığını düşündüklerini ifade ederek, “Asfalttan gelirken tarla yoluna girmiş. Akşam karanlığında çukuru görmemiş. Traktörle çukura düşmüş. Niye kazıldığını bilmiyoruz. 2 gün boyunca orada durup sigara içip beklemiş. Başka bir şey yapmamış. Su, ekmek falan hiçbir şey yok. Allah’tan traktörün tutuşmamış. Biz bulamayınca traktörü kaçırılma olayı falan diye düşündük. Hiç aklımızdan geçmedi, göremedik. Toprak kazılmış üzeri de otlanmış fark edilmiyordu. Traktör izi takip edilerek bulundu. Çukurun define için kazıldığını düşünüyoruz. Herhalde define için kazılmış. Tarlanın ortasına çukur niye kazılsın? Güvenlik şeridi yoktu. Kazmışlar bırakmışlar. Babamın durumu şu anda iyi müşahede altında tutuluyor” dedi.