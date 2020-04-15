Özsoy’un yerine geçecek isim belli oldu

Haber: Ceylan Beykoz

Bolu Belediyesi Ak Parti Meclis üyesi Hakan Özsoy yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle meclis üyeliği görevinden istifa etti. Sağlık sorunlarından dolayı hiçbir belediye meclis toplantısına katılamayan ve görevinden istifa eden Özsoy’un yerine geçecek isim ise belli oldu. Ak Parti Bolu İl Başkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre Özsoy’un yerine Şaziye Yaman Turan meclis üyesi oldu.

Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Ak Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay “Bolu Belediyesi Meclisi Üyemiz Sayın Hakan Özsoy’un sağlık nedenleriyle istifası sonrası yerine Sayın Şaziye Yaman Turan, Belediye Meclis Üyemiz olmuştur. Rabbimden acil şifalar dilediğim Sayın Hakan Özsoy’a bugüne kadar AK Parti Grubu Üyesi olarak Bolu Belediye Meclisinde yapmış olduğu katkılardan dolayı teşekkür ederken, bundan sonra Partimizi Bolu Belediyesi Meclisi Üyesi olarak temsil edecek Sayın Şaziye Yaman Turan’a da başarılar dilerim” ifadelerini kullandı.