Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı tarafından Bolu Belediyesi Nikah Salonunda bilgilendirme semineri düzenlendi. Bolu Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk konuşmasında “ Öncelikle odamızın kurulmasında emeği geçen ve hizmet eden meslektaşlarımızı rahmetle anıyorum. Bu günkü toplanmamızın amacı Bolu Belediyesinin diğer illerde olduğu gibi öğrenci, işçi ve personel servislerini S plaka ile yapılması için odamızla birlikte çalışmalarımız oldu. Amacımız aklına esen servis işi yapmamasıdır” dedi.

ÇOCUĞUNUN NAFAKASINI ÇIKARTAN BU İŞİ YAPSIN

Emekli maaşını alıp bir otobüs alıp bu mesleği yapmayacak diyen Öztürk, sert ve önemli açıklamalarını şöyle sürdürdü; “Çocuğunun nafakasını bu meslekten kazanan, vergisini ödeyen, sosyal güvenliğini bu meslekten sağlayanlar için bu mesleğin yapılması ön görülmüştür. S plaka ücretleri bir arabasını fiyatı 15 bin lira, ikinci ve üçüncü aracın fiyatı 25 bin liradır. Çeşitli illerde S plakalı yapılan çalışmalar değerlendirildi, meclis karaları alındı. Fiyatların düşürülmesiyle ilgili Başbakan Yardımcısından, Ak Parti Başkan Yardımcılarından randevu alınarak görüşüldü. Çünkü biz bu kadar paralar kazanmıyoruz. Bizim kazandığımız paralar belli. Parayı tamamlayamadığımız için Belediye’den süre istedik, taksitlendirdik. İç İşleri Bakanlığı bir genelge yayınlayarak okul servis araçları ile taşımalı servis araçlarının trafik kazasını sıfıra indirmek için kanun üstünde kararnameler ve yönetmelikler çıkarmıştır. İş İçleri Bakanlığının 81 ilde yolladığı genelgede ailelerin çocukları için her hangi bir güvenlik endişesi duymaması için çocuklarının servis araçlarında güven içersinde yolculuk yapması için bir dizi önlemler almıştır” ifadelerini kullandı.