Haber: Esra Öztürk

Ülkemizde soğuk hava her geçen gün etkisini arttırırken ulaşımda aksamalara ve kazalara neden oluyor. Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahına sahip şehrimizde yaşanan olumsuzluklardan payını alıyor. Yaşanan kazalar kar yağışı ve gizli buzlanma nedeni ile artarken can ve mal kaybı da aynı şekilde artıyor. Bu olumsuzlukların yaşanması nedeni ile Bolu Şoförler ve Otomobilciler Esnaf Odası Başkanı Nihat Alpat Öztürk, bir basın açıklamasında bulunarak şoförlerin, araçlarını kış şartlarına uygun şekilde kullanmasını belirterek "Ülkemizin soğuk ve karlı havaların etkisine gireceği ve soğuk havaların bir süre daha devam edeceğini basın ve televizyon kanallarından öğrenmekteyiz. Öğrenci ve personel servisi yapan araç sahiplerinin ve şoförlerinin mutlaka kış lastiklerini takmaları zorunludur. Kış lastiği takmadan yola çıkılmamalı, araçlarını kış şartlarına göre kullanmalı gizli buzlanma riskine karşı mutlaka yavaş ve dikkatli sürmelidirler. Araçlarında çeki halatı, patinaj zinciri ve çekme halatını mutlaka bulundurmalıdırlar" dedi.