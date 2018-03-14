Haber: BMA

Her geçen gün önem kazanan yemek sektörünün ilimizdeki öncü kuruluşu olan Öztürk Yemek yine farkını ortaya koydu. Geçtiğimiz hafta sonu Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katılımıyla gerçekleştirilen AK Parti Bolu 6. Olağan İl Kongresi için Öztürk Yemek, yaklaşık 7 bin kişilik kumanya hazırladı. Kongreden saatler öncesinde büyük bir özveri ile çalışmalara başlayan Öztürk Yemek’te çalışanlar kongre için görevli çevik kuvvet mensupları için kumanya kahvaltılıklar hazırladı. Kaliteli hizmet anlayışıyla başarılı hizmetini sürdüren firma, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın miting yapacağı alanda bulunan vatandaşlar için hazırlanan kumanyaları dağıttı.