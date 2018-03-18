Haber: BMA

Emniyet Genel Müdürlüğü geçtiğimiz hafta Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesinde kullanılmak üzere 4 adet motosikleti Bolu’ya gönderdi. Yeni kurulan Yunus biriminde kullanılmak üzere gönderilen motosikletler için tören düzenlendi. Törene Bolu Valisi Aydın Baruş, Vali Yardımcısı Mustafa Özsoy, Bolu İl Emniyet Müdürü Armağan Adnan Erdoğan, İl Özel İdare Genel Sekreteri Sırrı Köstereli ile çok sayıda emniyet personeli katıldı. Tören sonrası Bolu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi bahçesinde törene katılanlar için Öztürk Yemek’in özel hizmetiyle kurulan masalar ile yaklaşık 300 kişiye yemek ikramında bulunuldu. Giderek önem kazanan yemek sektöründe sadece restoranda değil talep edilmesi halinde tören ve açılışlara da kaliteli, hızlı ve sıcak yemek sunan Öztürk Yemek, herkesten tam not aldı.