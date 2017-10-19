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19 Ekim 2017 Perşembe
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    • Öztürkler’den muhteşem çekiliş

    Bolu’da 24 yılı aşkın zamandır Telekomünikasyon alanında hizmet veren Turkcell Öztürkler İletişim mağazası geçtiğimiz aylarda başlattığı dev kampayayı çekiliş ile taçlandırarak hediyeleri sahiplerine teslim etti.

    19 Ekim 2017 Perşembe 14:41
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    Öztürkler’den muhteşem çekiliş
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    Haber: Semih Baykal

    Bolu’da 24 yılı aşkın zamandır hizmet veren Öztürkler geçtiğimiz aylarda büyük bir kampanya başlatmış ve bu kampanya ile birlikte çekiliş yaparak Bolu halkına hediyeler dağıtacağını duyurmuştu. Bolu halkından ve çevre illerden gelen ziyaretçilerine 50 tl ve üzeri alışverişlerinde çekiliş kuponu dağıtan Öztürkler 13 Ekimde büyük bir şölenle çekilişini gerçekleştirerek hediyelerinin sahiplerini belirledi.

    Birbirinden güzel hediyeleri Noter ve Milli Piyango yetkilisi huzurunda çekiliş yaparak belirleyen Turkcell Öztürkler İletişim mağazası 1 adet HYUNDAİ otomobil 1 adet BİSİKLET 22 adet AKILLI TELEFON 1 adet TABLET 1 adet DRONE 15 adet POWERBANK ile toplamda 41 kişinin yüzünü güldürdü.

    Çekiliş sonrasında açıklama yapan Turkcell Öztürkler İletişim Mağazası sahibi aynı zamanda Boluspor Kulübü başkan yardımcısı Nejat Öztürk “Bolu’dan kazandığımızı Bolu halkımız ile paylaşmaya devam ediyoruz. Her zaman daha iyi ve daha kaliteli hizmeti vermeyi hedeflediğimiz mağazalarımıza değer veren katkı sağlayan bizlere güvenen tüm herkese sonsuz teşekkür ediyoruz. Bu tür çekilişlerimiz hediyelerimiz ve Bolumuza özel kampanyalarımız devam edecek. Bizleri tercih eden herkese minnettarız” şeklinde konuştu.

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