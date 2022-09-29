Özübek, BAİBÜ yönetimini suçladı

Haber: Süleyman Kurt

BAİBÜ’nün, birilerinin çiftliği olmadığını vurgulayan Türk Sağlık Sen Bolu Şube Başkanı Furkan Özübek, çarpıcı açıklamalarda bulunarak şunları söyledi;

“Üniversiteler bilim yuvalarıdır. Birilerinin keyfine göre kadro dağıttığı, akademik unvanları hak edenlere değil de istediklerine verdikleri, hak edenleri anlamsızca beklettikleri yerler olursa oralar artık bilim yuvası, devletin ve milletin hizmetinde olan bir kurum değiller birilerinin çiftliği, keyfinin kâhyası ile hüküm sürdüğü binalar olmuşturlar. Bu tür yaklaşımların ve işlerin Türk akademik hayatı için son derece zararlı, üniversiteler ve verilen hizmetleri son derece yıpratıcı olduğu ortadadır. Fakat ne yazık ki üzülerek görüyoruz ki Bolu Abant İzzet baysal Üniversitesi Tıp Fakültesinde de benzer durumlar yaşanmaktadır.”

BU BİR ZULÜMDÜR

“Tıp fakültesinde görevli çok kıymetli bazı doçent hocalarımız her ne hikmetse hak ettikleri profesörlük kadrosuna bir türlü sahip olamamışlardır. Hocalarımız gerek akademik camiaya hizmetleri, gerekse ilimizde sağlık hizmetlerine sundukları değerli katkılar ile birer örnektirler. Akademik anlamda her şeyin fazlasıyla olduğu bir durumda kadrolarının verilmeyişini anlamak mümkün değildir. Hocalarımıza bu şekilde bir zulüm edilişi anlamak mümkün değildir. Mevzuata göre bir sorun yok ise aklımıza ya kasıt ya da ihmal olduğu gelmektedir. Burada eğer bir kasıt varsa bu açıkça görevi kötüye kullanmaktır. Suçtur.”

YAPILAN HAKSIZLIĞI DİLE GETİRECEĞİZ

“Bir akademisyenimiz hak ettiği kadrosunu akademik hayatını ilgilendirmeyen konular nedeniyle alamıyorsa bunun vebalinin hiç kimse ödeyemez. Buradan Üniversite yönetimine açık çağrı yapıyoruz. Bu konu üzerinde hassasiyetle durun ve gerekli araştırmaları yapın. Biz gerekirse hocalarımız hakkı için Ankara’da YÖK dahil tüm kurumlara yaşanan durumu ve yapılan haksızlığı dile getireceğiz. Tüm platformlarda bunun mücadelesini vereceğiz.”

Güncelleme Tarihi: 30 Eylül 2022, 13:17