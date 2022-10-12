Özübek; “Yemek ücretleri nakit ödenmeli”

Özübek, açıklamasını şu sözleriyle sürdürdü; “Sosyal devlet ilkesinin hayata geçirilmesi, vatandaşların çeşitli sosyal yardım ve ödemeler yoluyla desteklenmesi ile mümkündür. Yapılan bu türlü ödemeler, yalnızca belli kesimlere değil ayrım yapılmaksızın tüm çalışan kesime sağlandığında daha da anlamlı olacaktır.

Öyle ki, kamu işçilerine günlük 55 TL yemek yardımı ödenmektedir. Buna karşın kurum ve kuruluşlarda kamu görevlilerimiz Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliği uyarınca kendi bütçelerinden günlük 2,07 TL ile 10,09 TL yemek bedeli ödemek zorundadır.”

YEMEK SIKINTISI YAŞANMAKTA

“Yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda ise memurlara yapılacak yemek yardımı konusu büyük bir sorun haline gelmiştir. Yönetmelik gereği memurlara yemek yardımının nakit olarak verilememesi nedeniyle, yemek hizmeti sunulmayan kurumlarda memurlarımız başka kurumların yemekhanelerine yönlendirilmekte, çoğu zaman bu kurumlarda yemek sıkıntısı yaşanmakta ve memurlarımız kendi imkânlarıyla öğünlerini geçiştirmek zorunda kalmaktadır. Dolayısıyla sunulmakta olan bir hizmetten işçiler bütünüyle faydalanırken bazı memurlar belirli bir ücret karşılığında faydalanabilmekte yemek hizmeti olmayan kurumlarda ise kamu çalışanlarının yemek konusu büyük bir çileye dönmektedir.”

NAKİT OLARAK ÖDENMESİ GEREKİR

“Böyle bir uygulama adaletsizlikleri ve mağduriyetleri de beraberinde getirmektedir. Bu durumun önüne geçilmesi ve adaletsizliğin giderilmesi için yemek hizmeti sunulan kurumlarda kamu çalışanlarından yemek bedeli alınması uygulamasına son verilmesi ve bütün çalışanlarımızın yemek hizmetinden bedelsiz olarak faydalanması, yemek hizmeti sunulmayan kurum ve kuruluşlarda görev yapan kamu çalışanlarına ise işçilerde olduğu gibi günlük 55 TL’lik tutarın nakit olarak ödenebilmesi için gerekli düzenleme yapılmalıdır.”