Özür dilemesi fayda getirmedi

Bolu’da Tıp Fakültesinden dönerken otostop çekerek S.S.’nin arabasına binen ve araba içerisinde cinsel tacize uğrayan N.B.’nın duruşmasında karar verildi.

Haber: Kasım ŞAHİN

Bolu Ağır Ceza Mahkemesinde, “Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve nitelikli cinsel saldırı” suçunda bir yıldır tutuklu olarak yargılanan S.S. son savunmasını yaptı.

S.S., savunmasında mahkeme heyetinden özür dileyerek; “Böyle bir suçtan dolayı karşınızda bulunmaktan dolayı siz mahkeme heyetinden ve benden şikayetçi olan aileden özür dilerim. 2 yıllık evliliğim var ve bu evliliğimin bir yıla cezaevinde geçti. Aileme toparlamak ve yuvamın yıkılmaması için tahliyemi istiyorum. Kesinlikle cinsel istismar suçu işlemedim. Sadece yardımcı olmak için genç kızı arabama aldım” dedi.

Mahkeme heyeti S.S.’yi önce basit cinsel saldırı suçundan 5 yıl 5 ay ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak suçundan da ceza vererek toplam 7 yıl 15 ay 15 güne çarptırarak tutukluluk halinin devamına karar verdi.