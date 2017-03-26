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26 Mart 2017 Pazar
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    • “Özveri ile çalışıyoruz”

    MÜSİAD Bolu İl Başkanı Abdullah Abat İstihdam Seferberliği hakkında basın açıklaması yayınladı. Abak açıklamasında Koordinasyon toplantıları ile Cumhurbaşkanının İstihdam Seferberliği çağrısı için özveri ile çalıştıklarını belirtti.

    26 Mart 2017 Pazar 11:39
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    “Özveri ile çalışıyoruz”

    Haber: Esra ÖZTÜRK

    Abat, "Başta Bolu Valisi Sayın Aydın Baruş, Bolu Belediye Başkanı Sayın Alaaddin Yılmaz, Bolu Milletvekili Sayın Ali Ercoşkun, Bolu Milletvekili Sayın Fehmi Küpçü, Ak Parti Bolu İl Başkanı Sayın Nurettin Doğanay, Bolu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Sayın Türker Ateş’in de destekleri ve Koordinasyon toplantıları ile Cumhurbaşkanımızın İstihdam Seferberliği çağrısı için özveri ile çalıştık.MÜSİAD Bolu Şubesi olarak istihdamda ortalama %10 artış yaparak hedefimize ulaştık. Cumhurbaşkanımızın bu çağrısından önce Bolu'da toplam işsiz 7200 kişi civarındayken, kayıtlara bakıldığında şuan 1230 kişi iş başı yapmış ve önümüzdeki günlerde 1000 kişinin daha iş başı yapacağı verisi elimize ulaştı. Bu ise "burada nokta koymayarak ek istihdam yolları planlayıp bunun üzerine daha çok çalışacağımızı belirtmek istiyorum. Bunun için desteklerini esirgemeyen işkur il müdürüne, kosgeb il müdürüne ve bünyelerindeki özverili personellerine gerekli bürokratik kolaylaştırma ve samimi yardımlarından dolayı şükranlarımı sunarım. Bu vesile ile de şahsım adına başta tüm yönetim kurulu üyelerime, MUSİAD'lı ve Bolulu tüm işadamlarımıza teşekkür ediyorum"dedi. MÜSİAD Bolu İl Başkanı Abdullah Abat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın İstihdam Seferberliği çağrısında %10 ek katkı sağlayacaklarını söylemişti.

    Anahtar Kelimeler: MÜSİAD, Bolu, İl, Başkanı, Abdullah

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