Özyaşar’ın meslek aşkı

Haber: Birol Ertunç

Bolu Doğa ve Turizm Derneği tarafından hafta sonları düzenlenen doğa yürüyüşlerinin müdavimlerinden olan Özyaşar 28 Temmuz’da düzenlenen, Susızdı Şelale yürüyüşü sırasında şelalede verilen fotoğraf ve dinlenme molasında ,doğa severleri 28 Temmuz!un ( Dünyada VHSD için Hepatit Günleri) olması münasebetiyle,Hepatit B-C konularında aydınlattı.

Hepatit hastalığının siroz ve karaciğer kanserinin en sık sebebi olduğunu vurgulayan Sırmatel,(Dünyada her 4 kişiden biri Hepatit B ile karşılaşıyor.Ülkemizde Hepatit B oranı %4,Hepatit C oranı ise % 05 .Klinik belirtisi vermiyen bu hastalık sirozun ve karaciğer kanserinin en sık sebebidir Kontrol edilmemiş kan nakli ya da kan ürünlerini kullanma,sterilize edilmemiş araçlarla tıbbi ya da diş müdahaleleri,kullanlmış enjektör kullanımı,anneden bebeğe doğum sırasında,tıraş bıçağı,diş fırçası gibi eşyaların paylaşımıyla bulaşabilen,insanlarda halsizlik,yorgunluk,iştahsızlık,bulantı kusma,karın ağrısı,ateş,baş ağrısı,kas ve eklem ağrıları,artrit,deri döküntüleri,koyu renkli idrar,gözlerde ve ciltte sararma şikayetleri bulunanların,olanlarıın Hepatit B ve C testlerinin mutlaka yaptırılması gerekiyor.)dedi.

Özyaşar,(Hepatit B'nin aşısı var.Ancak Hepatit C'nin ise aşısı yok.Yurdumuza Suriye ve Irak'tan gelmiş insanlarda Hepatit C'nin görülme oranı yüksek)dedi.