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23 Ocak 2017 Pazartesi
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    • “Padişahtan alındı halka verildi Şimdi halktan tekrar alınıyor”

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan mecliste, gerçekleşen Anayasa görüşmeleri sonrasında partililerine yaptığı bilgilendirme toplantısında, “Cumhurbaşkanı’na verilen yetkiler babama verilse, ona bile karşı çıkarım” dedi.

    23 Ocak 2017 Pazartesi 17:25
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    “Padişahtan alındı halka verildi Şimdi halktan tekrar alınıyor”

    HABER: FARUK ÇİDEM

    Cumhuriyet Halk Partisi Bolu Milletvekili Tanju Özcan parti binasında üyelerle bir araya geldi. Anayasada değişikliğe dair 18 maddenin görüşüldüğü mecliste çalışmalarını sonlandıran Özcan, referandum süreci öncesinde partililerini değişen yasalar hakkında bilgilendirdi.

    Yüz elli yıllık bir parlamenter geleneğin olduğunu ifade eden Özcan, “Osmanlının son elli yılı yaklaşık bu geleneğe uygun yürümüş. Yüz elli yıl önce Kanun-i Esasi ile birlikte Osmanlı padişahları peyder pey kendilerine ait olan yetkileri halka vermeye başlamış. Bugün gelinen süreçte asıl kavga bu. Yüz elli boyunca padişah ve ondan sonra gelen yöneticiler yetkileri halka veriyor, şimdi bu yeni sistemde halka verilmiş olan egemenlik yetkisi yeniden tek kişiye verilmeye çalışılıyor. Bu kadar geniş yetki babama bile verilseydi karşısında dururdum” dedi.

    “ATATÜRK’E BİLE VERİLMEDİ…”

    Başkomutanlık yetkisinin Atatürk’e bile kısıtlı bir süreyle verildiğini belirten Özcan,”Yeni Anayasa değişikliği ile birlikte Başkomutanlık yetkisi süresiz olarak veriliyor. O kadar önemli ki, Kurtuluş Savaşı yapıldığı dönemlerde Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde Atatürk’e bu yetkinin verilmesi öneriliyor ama TBMM Atatürk’e bile bu yetkiyi savaş zamanında 3 ay süreyle veriyor. Mustafa Kemal Atatürk de buna itiraz etmiyor. “Bu yetki meclise ve millete ait bir yetkidir, ancak geçici olarak kullanabilirim” diyor. Ama şimdi bu yetki ömür boyu veriliyor” dedi.

    “FETÖ’CÜ İLAN EDİLMEKTEN KORKUYORLAR”

    Mecliste çıkan kavgaların nedeninin gizli oy meselesi ile ilgili olduğunu belirten Özcan, “Anayasa oylamalarında milletvekilleri gizli oy kullanır. Kavga bundan çıkıyor.  Her seçimde bizim nereye oy vereceğimiz belli. Bizim eşimizin, üyemizin nereye oy vereceği belli. Ama paravanın arkasına geçip oyumuzu kullanıp, zarfın içine koyuyoruz. Açık oy kullanan iktidar milletvekilleri Cumhurbaşkanı’ndan o kadar korkmuşlar ki, eğer o paravana girerse kendisini FETÖ’cü edecekler korkusuyla açık oy kullanma gayretindeler” şeklinde konuştu.

    “BELEDİYE MECLİSİ ÜYELERİNDE DAHA FAZLA YETKİ VAR”

    Referanduma gidecek olan Anayasa değişikliği ile halkın iradesinin yüzde yüzünün temsil edildiği TBMM’nin yetkilerinin sembolik hale geleceğini söyleyen Tanju Özcan,  “Artık yeni düzenlemede TBMM üyelerinin herhangi bir şehirde görev yapan Belediye Meclis Üyeleri’nden daha fazla yetkisi olmayacak. En azından Belediye Meclis üyelerinin bütçe kabul etme veya reddetme yetkisi var. Bu sistemde yetki tek kişide toplanıyor. Adı “başkanlık sistemi” değil. Tipi de Başkanlık Sistemi’ne benzemiyor. “Cumhurbaşkanlığı sistemi” diye Afrika’nın totaliter ülkelerindeki anayasaları örnek almışlar, dünyada başkanlık veya yarı başkanlığa benzeyen ülkelerdeki denetim mekanizmalarını bunun dışına çıkarmışlar, ortaya da tuhaf bir taslak geldi. Samimiyetle ve inanarak söylüyorum bu kadar yetki dünyayı kana bulayan Hitler’in yönettiği Almanya anayasasında bile yoktu” ifadelerini kullandı.    

     

    Anahtar Kelimeler: Cumhuriyet, Halk, Partisi, Bolu, Milletvekili

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