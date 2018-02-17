Haber: Aysun Beykoz

Açılışını Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Nihat PAKDİL’in yaptığı toplantıya Bolu Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü İzzet MURAT, Bolu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Mustafa Bahadır ÖZTÜRK, Düzce Veteriner Hekimler Odası Başkanı Dr. Recep ERGÜL de katıldı. Müsteşar Yardımcısı Sayın Dr. Nihat PAKDİL yaptığı konuşmasında; “E-Reçete ve İlaç Takip Sistemi uygulamalarıyla hayvan hastalıkları ile etkin bir şekilde mücadele etmek, gerçekleştirilen tedavileri kayıt altına alarak istatistiki bir veri tabanı oluşturmak, gıda güvenliğini temin etmek ve bilinçli antibiyotik kullanımını sağlamak amaçlanmıştır” dedi. Bunun yanında güvenilir gıda, hayvansal ürünlerde ilaç kalıntısı ve veteriner ilaçlarının takibi gibi halk sağlığı açısından ehemmiyet arz eden konular tamamen kontrol altına alınacağından E-Reçete ve İlaç Takip Sisteminin önemli bir adım olduğuna vurgu yapıldı. Veteriner Sağlık Ürünleri ve Halk Sağlığı Daire Başkanlığı Çalışma Grup Sorumlusu Veteriner Hekim Arif ÖZKAN tarafından E-Reçete ve İlaç Takip Sisteminin tüm içeriği ve detaylarıyla ilgili sunum yapılırken, toplantıya katılımın yoğun olduğu görüldü.